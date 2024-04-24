ВСУ дронами атаковали российские регионы: карта СВО 24 апреля

Губернатор Смоленской области сообщил о пожаре на объектах ТЭК после атаки БПЛА

24 апреля 2024 в 09:29 Размер текста - 17 +

ВСУ за ночь пытались атаковать пять регионов России Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Несколько регионов России были атакованы беспилотниками ВСУ. В Липецкой и Смоленской областях дроны упали на территории промышленных объектов. Карта спецоперации России на Украине и ход боев — в материале URA.RU. Легенда карты Фото: инфографика URA.RU ВСУ атаковали пять регионов России В Липецкой области был введен режим угрозы атаки беспилотника. В самом Липецке дрон упал в промышленной зоне. По словам губернатора области Игоря Артамонова, никто не пострадал. Частный дом загорелся в пригороде Воронежа из-за сбитого беспилотника. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в telegram-канале . По его словам, за ночь средства ПВО сбили четыре дрона. В Смоленской области, по предварительной информации, загорелись топливно-энергетические объекты. Это произошло в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин. По его словам, никто не пострадал. В Курской области звучали две сирены. Они связаны с атакой дронов и запуском ракет ВСУ. Губернатор Курской области Роман Старовойт о повреждениях и пострадавших не сообщал. Также беспилотник ВСУ был сбит над территорией Белгородской области. Никто не пострадал. В селе Волоконовка осколками повреждена кровля и выбиты окна в одном частном жилом домовладении. Также от обломков загорелась трава, пожар уже потушен, сообщил глава области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . Купянское направление ВС РФ уничтожили укрепрайоны, огневые позиции и живую силу армии Украины. В Минобороны России уточнили, что расчеты САУ «Мста-СМ2» наносили удары на расстоянии в несколько десятков километров. Использовались фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы. Таким образом по позициям противника наносится максимальный урон. Донецкое направление Был захвачен крупный опорный пункт армии Украины на окраине Часова Яра. Им овладели подразделения ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки «Юг». Украинские военные бежали с позиций. Для захвата заранее была проведена разведка с воздуха. Благодаря ей ВС РФ получили полную информацию о системе обороны и огневых средствах противника. Российские самолеты Су-25 поразили опорные пункты ВСУ. Наводчик сообщил, что все по всем целям был нанесен урон. После выполненной операции экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Запорожское направление На правом берегу Днепра уничтожено отделение пехоты ВСУ. По противнику отработали расчеты гаубиц «Мста-Б». Удар был нанесен по опорному пункту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несколько регионов России были атакованы беспилотниками ВСУ. В Липецкой и Смоленской областях дроны упали на территории промышленных объектов. Карта спецоперации России на Украине и ход боев — в материале URA.RU. В Липецкой области был введен режим угрозы атаки беспилотника. В самом Липецке дрон упал в промышленной зоне. По словам губернатора области Игоря Артамонова, никто не пострадал. Частный дом загорелся в пригороде Воронежа из-за сбитого беспилотника. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в telegram-канале. По его словам, за ночь средства ПВО сбили четыре дрона. В Смоленской области, по предварительной информации, загорелись топливно-энергетические объекты. Это произошло в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин. По его словам, никто не пострадал. В Курской области звучали две сирены. Они связаны с атакой дронов и запуском ракет ВСУ. Губернатор Курской области Роман Старовойт о повреждениях и пострадавших не сообщал. Также беспилотник ВСУ был сбит над территорией Белгородской области. Никто не пострадал. В селе Волоконовка осколками повреждена кровля и выбиты окна в одном частном жилом домовладении. Также от обломков загорелась трава, пожар уже потушен, сообщил глава области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. ВС РФ уничтожили укрепрайоны, огневые позиции и живую силу армии Украины. В Минобороны России уточнили, что расчеты САУ «Мста-СМ2» наносили удары на расстоянии в несколько десятков километров. Использовались фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы. Таким образом по позициям противника наносится максимальный урон. Был захвачен крупный опорный пункт армии Украины на окраине Часова Яра. Им овладели подразделения ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки «Юг». Украинские военные бежали с позиций. Для захвата заранее была проведена разведка с воздуха. Благодаря ей ВС РФ получили полную информацию о системе обороны и огневых средствах противника. Российские самолеты Су-25 поразили опорные пункты ВСУ. Наводчик сообщил, что все по всем целям был нанесен урон. После выполненной операции экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. На правом берегу Днепра уничтожено отделение пехоты ВСУ. По противнику отработали расчеты гаубиц «Мста-Б». Удар был нанесен по опорному пункту.