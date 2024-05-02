В Совфеде назвали новую цель спецоперации на Украине

Косачев: новой целью СВО является отстаивание памяти погибших в Одессе

02 мая 2024 в 08:39 Размер текста - 17 +

Косачев заявил, что следует отстоять память людей, погибших в беспорядках в Одессе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новой целью спецоперации является возращение чести и славы и отстаивание памяти погибших во время беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «Людей, погибших тогда в Одессе за мирную и демократичную Украину, уже не вернуть. Но можно отстоять память о них, вернуть им честь и славу», — написал Косачев в своем telegram-канале . Он уточнил, что это и является новой целью СВО. Вице-спикер Совфеда отметил, что виновные в беспорядках так и не были наказаны. Также украинцы на юго-востоке страны еще восемь лет пытались бороться за свои права быть такими же гражданами Украины, как и жители на западной территории, заявил Косачев. В Одессе 2 мая 2014 года произошли столкновения между сторонниками и противниками «евромайдана». Футбольные фанаты из Харькова, боевики «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России) и представители самообороны майдана из Киева организовали марш «За единство Украины». Ситуация обострилась в районе Греческой площади, где использовались камни, петарды, бутылки с зажигательной смесью и огнестрельное оружие, что привело к многочисленным пострадавшим. Позже противники «евромайдана» отступили в район Куликова поля, где были атакованы активистами. В результате беспорядков был разгромлен и подожжен палаточный городок. Пытаясь укрыться, оппозиция ушла в Дом профсоюзов, который был подожжен нападавшими. Пожар распространился по зданию, и многие не смогли спастись. Пожарные смогли эвакуировать около 350 человек, большинство из спасшихся были избиты. По данным Главного управления внутренних дел Украины в Одесской области, в результате беспорядков погибли 48 человек, включая семь женщин и одного ребенка. Большинство погибло во время пожара в Доме профсоюзов. Некоторые украинские политики предполагают, что реальное число жертв может быть значительно выше. В Одессе были объявлены дни траура. Международные организации критиковали власти Киева за бездействие в объективном расследовании трагедии. В 2017 году родственники погибших обратились в Европейский суд по правам человека, который принял к рассмотрению иск против Украины. В 2022 году началось рассмотрение объединенного дела по жалобам заявителей на действия украинских властей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новой целью спецоперации является возращение чести и славы и отстаивание памяти погибших во время беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «Людей, погибших тогда в Одессе за мирную и демократичную Украину, уже не вернуть. Но можно отстоять память о них, вернуть им честь и славу», — написал Косачев в своем telegram-канале. Он уточнил, что это и является новой целью СВО. Вице-спикер Совфеда отметил, что виновные в беспорядках так и не были наказаны. Также украинцы на юго-востоке страны еще восемь лет пытались бороться за свои права быть такими же гражданами Украины, как и жители на западной территории, заявил Косачев. В Одессе 2 мая 2014 года произошли столкновения между сторонниками и противниками «евромайдана». Футбольные фанаты из Харькова, боевики «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России) и представители самообороны майдана из Киева организовали марш «За единство Украины». Ситуация обострилась в районе Греческой площади, где использовались камни, петарды, бутылки с зажигательной смесью и огнестрельное оружие, что привело к многочисленным пострадавшим. Позже противники «евромайдана» отступили в район Куликова поля, где были атакованы активистами. В результате беспорядков был разгромлен и подожжен палаточный городок. Пытаясь укрыться, оппозиция ушла в Дом профсоюзов, который был подожжен нападавшими. Пожар распространился по зданию, и многие не смогли спастись. Пожарные смогли эвакуировать около 350 человек, большинство из спасшихся были избиты. По данным Главного управления внутренних дел Украины в Одесской области, в результате беспорядков погибли 48 человек, включая семь женщин и одного ребенка. Большинство погибло во время пожара в Доме профсоюзов. Некоторые украинские политики предполагают, что реальное число жертв может быть значительно выше. В Одессе были объявлены дни траура. Международные организации критиковали власти Киева за бездействие в объективном расследовании трагедии. В 2017 году родственники погибших обратились в Европейский суд по правам человека, который принял к рассмотрению иск против Украины. В 2022 году началось рассмотрение объединенного дела по жалобам заявителей на действия украинских властей.