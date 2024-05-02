Матвиенко призвала создать трибунал для расследования преступлений Украины

02 мая 2024 в 09:07 Размер текста - 17 +

Матвиенко упрекнула международные организации в бездействии Фото: Владимир Андреев © URA.RU После специальной военной операции необходимо устроить большой трибунал, где будут рассмотрены все преступления киевского режима, в том числе события, произошедшие 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Убеждена, по итогам СВО необходим большой трибунал. Там по крупицам будет собрана и представлена вся картина возникновения киевского „обыкновенного нацизма“, его путь, все его преступления. И одним из центральных, краеугольных эпизодов этого трибунала должно стать предъявление обвинений по страшному преступлению 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов», — написала Матвиенко в своем telegram-канале. Матвиенко подчеркнула, что виновные в трагедии будут названы и не уйдут от ответственности, несмотря на бездействие международных организаций, которые должны были добиться расследования и наказания. Она указала на наличие множества свидетелей и видеоматериалов, которые могут послужить основой для объективного расследования. Трагедия в Одессе произошла на фоне политического кризиса на Украине после госпереворота в 2014 году. Столкновения между сторонниками «антимайдана» и радикалами «евромайдана» привели к пожару в Доме профсоюзов. Жертвами в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После специальной военной операции необходимо устроить большой трибунал, где будут рассмотрены все преступления киевского режима, в том числе события, произошедшие 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Убеждена, по итогам СВО необходим большой трибунал. Там по крупицам будет собрана и представлена вся картина возникновения киевского „обыкновенного нацизма“, его путь, все его преступления. И одним из центральных, краеугольных эпизодов этого трибунала должно стать предъявление обвинений по страшному преступлению 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов», — написала Матвиенко в своем telegram-канале. Матвиенко подчеркнула, что виновные в трагедии будут названы и не уйдут от ответственности, несмотря на бездействие международных организаций, которые должны были добиться расследования и наказания. Она указала на наличие множества свидетелей и видеоматериалов, которые могут послужить основой для объективного расследования. Трагедия в Одессе произошла на фоне политического кризиса на Украине после госпереворота в 2014 году. Столкновения между сторонниками «антимайдана» и радикалами «евромайдана» привели к пожару в Доме профсоюзов. Жертвами в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.