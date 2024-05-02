При ударе по Одессе ликвидирован высокопоставленный офицер ВСУ: карта СВО 2 мая

«РВ»: майора армии Украины Безсонова ликвидировали в результате удара по Одессе

02 мая 2024 в 08:10 Размер текста - 17 +

После удара по Одессе ВСУ потеряли майора Игоря Безсонова Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате удара по Одессе был ликвидирован майор ВСУ Игорь Безсонов. Это произошло после атаки по штабу командования «Юг». Интерактивная карта спецоперации и ход военных действий на 2 мая — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Удар по Одессе Армия России ударила по штабу командования «Юг» 1 мая. На следующий день власти сообщили о потери майора ВСУ Игоря Безсонова. Больше подробностей о нем они не привели. После удара по штабу командования туда приехали военные, а также большое количество машин скорой помощи. Удары по регионам России Армия Украины попыталась атаковать Ростовскую область двумя беспилотниками. Они были уничтожены силами ПВО. Об этом заявил глава региона Василий Голубев. По предварительной информации, никто не пострадал. В Смоленской области противник пытался нанести удар по объекту гражданской энергетической инфраструктуры. По словам губернатора региона Василия Анохина, никто не пострадал. ПВО РФ сбила дроны. Над Брянской областью уничтожены три дрона, все самолетного типа. Пострадавших нет, заявил губернатор региона Александр Богомаз. В Орловской области беспилотники ВСУ повредили объекты энергетической инфраструктуры. Это произошло на территории Глазуновского и Свердловского районов. Несколько домов временно остались без стабильного источника электричества, рассказал губернатор региона Андрей Клычков. Жители поселка Поныри Курской области остались без света в результате атаки беспилотника ВСУ. Губернатор региона Роман Старовойт заявил о повреждении линии электропередачи. По его словам, аварийные бригады оперативно приступили к ремонту. Луганское направление Опорные пункты украинских военных были уничтожены у границы с Белгородской областью. По ним ударили расчеты самоходных гаубиц «Мста-С». Цели были обнаружены при помощи дрона. При этом, как отметили в Минобороны РФ, ранее в этом опорном пункте не было военных. На купянском направлении уничтожена техника и пехота ВСУ. Группировка «Запад» нанесла удар на расстоянии более 30 километров. Донецкое направление Армия России уничтожила украинскую пехоту в опорном пункте около Северска. Ее обнаружили беспилотники. Координаты были переданы артиллеристам-десантникам, которые и нанесли удары. Херсонское направление ВС РФ ликвидировали 10 диверсантов ВСУ. Это произошло во время зачистки острова в дельте Днепра. Об этом заявил командир штурмовой роты с позывным Арцах. «На лодках заходить на остров, зная, что там сидит противник, это сложная задача. Выполнили интересный маневр, и личному составу удалось под артналетом залететь на остров и уничтожить врага», — поделился Арцах, передает ТАСС. Из-за обстрелов ВСУ на левом берегу Днепра сгорело 20 гектаров леса. По словам губернатора области Владимира Сальдо, все пожары уже потушены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате удара по Одессе был ликвидирован майор ВСУ Игорь Безсонов. Это произошло после атаки по штабу командования «Юг». Интерактивная карта спецоперации и ход военных действий на 2 мая — в материале URA.RU. Армия России ударила по штабу командования «Юг» 1 мая. На следующий день власти сообщили о потери майора ВСУ Игоря Безсонова. Больше подробностей о нем они не привели. После удара по штабу командования туда приехали военные, а также большое количество машин скорой помощи. Армия Украины попыталась атаковать Ростовскую область двумя беспилотниками. Они были уничтожены силами ПВО. Об этом заявил глава региона Василий Голубев. По предварительной информации, никто не пострадал. В Смоленской области противник пытался нанести удар по объекту гражданской энергетической инфраструктуры. По словам губернатора региона Василия Анохина, никто не пострадал. ПВО РФ сбила дроны. Над Брянской областью уничтожены три дрона, все самолетного типа. Пострадавших нет, заявил губернатор региона Александр Богомаз. В Орловской области беспилотники ВСУ повредили объекты энергетической инфраструктуры. Это произошло на территории Глазуновского и Свердловского районов. Несколько домов временно остались без стабильного источника электричества, рассказал губернатор региона Андрей Клычков. Жители поселка Поныри Курской области остались без света в результате атаки беспилотника ВСУ. Губернатор региона Роман Старовойт заявил о повреждении линии электропередачи. По его словам, аварийные бригады оперативно приступили к ремонту. Опорные пункты украинских военных были уничтожены у границы с Белгородской областью. По ним ударили расчеты самоходных гаубиц «Мста-С». Цели были обнаружены при помощи дрона. При этом, как отметили в Минобороны РФ, ранее в этом опорном пункте не было военных. На купянском направлении уничтожена техника и пехота ВСУ. Группировка «Запад» нанесла удар на расстоянии более 30 километров. Армия России уничтожила украинскую пехоту в опорном пункте около Северска. Ее обнаружили беспилотники. Координаты были переданы артиллеристам-десантникам, которые и нанесли удары. ВС РФ ликвидировали 10 диверсантов ВСУ. Это произошло во время зачистки острова в дельте Днепра. Об этом заявил командир штурмовой роты с позывным Арцах. Из-за обстрелов ВСУ на левом берегу Днепра сгорело 20 гектаров леса. По словам губернатора области Владимира Сальдо, все пожары уже потушены.