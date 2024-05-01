01 мая 2024

В лесу исчез 15-летний свердловчанин. Фото

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Подростка не могут найти с 1 мая Фото:

В селе Шухруповском (Свердловская область) в лесу пропал 15-летний Степан Никитин. Подростка не могут найти с 1 мая, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти подростка! Пропал Степан Никитин, 15 лет. Село Шухруповское, 1 мая 2024 года ушел в лес и не вернулся. Приметы: рост 178 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в зеленый камуфляжный костюм и зеленые рыбацкие сапоги», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте».

Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии отряда 8 (800) 700-54-62 или «112». Инфорги: Людмила (Сова) 8 (904) 544-72-24, Артем (Слон) 8 (920) 755-81-55, Елена (Миледи) 8 (910) 348-74-79.

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В селе Шухруповском (Свердловская область) в лесу пропал 15-летний Степан Никитин. Подростка не могут найти с 1 мая, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти подростка! Пропал Степан Никитин, 15 лет. Село Шухруповское, 1 мая 2024 года ушел в лес и не вернулся. Приметы: рост 178 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в зеленый камуфляжный костюм и зеленые рыбацкие сапоги», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте». Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии отряда 8 (800) 700-54-62 или «112». Инфорги: Людмила (Сова) 8 (904) 544-72-24, Артем (Слон) 8 (920) 755-81-55, Елена (Миледи) 8 (910) 348-74-79.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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