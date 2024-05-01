01 мая 2024

США включили в санкционный список пермскую IT-компанию

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Установка камер видеонаблюдения на избирательном участке во Дворце молодежи. Екатеринбург, видеокамера, видеонаблюдение, видеонаблюдение на выборах, наблюдение на выборах
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Пермская IT-компания «Випакс» попала в список санкций США. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье».

«Казначейство Соединенных Штатов дополнило санкционный список российских физических и юридических лиц. Под ограничения попало подразделение пермской IT-компании „Випакс“, которое, согласно открытым данным, занимается производством программного обеспечения для видеокамер под брендом „Сокол“», — сказано в сообщении.

Видеокамеры «Сокол» включены в реестр российского программного обеспечения. Их могут использовать на важных государственных и муниципальных объектах. Кроме этого, организация занимается производством систем оповещения, охранно-пожарных систем и систем противодействия БПЛА. Компания зарегистрирована как ООО «Випакс+» в 2002 в Перми. В 2023 году организация переехала в Москву.

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Пермская IT-компания «Випакс» попала в список санкций США. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье». «Казначейство Соединенных Штатов дополнило санкционный список российских физических и юридических лиц. Под ограничения попало подразделение пермской IT-компании „Випакс“, которое, согласно открытым данным, занимается производством программного обеспечения для видеокамер под брендом „Сокол“», — сказано в сообщении. Видеокамеры «Сокол» включены в реестр российского программного обеспечения. Их могут использовать на важных государственных и муниципальных объектах. Кроме этого, организация занимается производством систем оповещения, охранно-пожарных систем и систем противодействия БПЛА. Компания зарегистрирована как ООО «Випакс+» в 2002 в Перми. В 2023 году организация переехала в Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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