США включили в санкционный список пермскую IT-компанию

Пермская IT-компания «Випакс» попала в список санкций США. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье».
«Казначейство Соединенных Штатов дополнило санкционный список российских физических и юридических лиц. Под ограничения попало подразделение пермской IT-компании „Випакс“, которое, согласно открытым данным, занимается производством программного обеспечения для видеокамер под брендом „Сокол“», — сказано в сообщении.
Видеокамеры «Сокол» включены в реестр российского программного обеспечения. Их могут использовать на важных государственных и муниципальных объектах. Кроме этого, организация занимается производством систем оповещения, охранно-пожарных систем и систем противодействия БПЛА. Компания зарегистрирована как ООО «Випакс+» в 2002 в Перми. В 2023 году организация переехала в Москву.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Пермская IT-компания «Випакс» попала в список санкций США. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье». «Казначейство Соединенных Штатов дополнило санкционный список российских физических и юридических лиц. Под ограничения попало подразделение пермской IT-компании „Випакс“, которое, согласно открытым данным, занимается производством программного обеспечения для видеокамер под брендом „Сокол“», — сказано в сообщении. Видеокамеры «Сокол» включены в реестр российского программного обеспечения. Их могут использовать на важных государственных и муниципальных объектах. Кроме этого, организация занимается производством систем оповещения, охранно-пожарных систем и систем противодействия БПЛА. Компания зарегистрирована как ООО «Випакс+» в 2002 в Перми. В 2023 году организация переехала в Москву.