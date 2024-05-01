США включили в санкционный список пермскую IT-компанию

02 мая 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

Организация производит камеры видеонаблюдения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Пермская IT-компания «Випакс» попала в список санкций США. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье». «Казначейство Соединенных Штатов дополнило санкционный список российских физических и юридических лиц. Под ограничения попало подразделение пермской IT-компании „Випакс“, которое, согласно открытым данным, занимается производством программного обеспечения для видеокамер под брендом „Сокол“», — сказано в сообщении. Видеокамеры «Сокол» включены в реестр российского программного обеспечения. Их могут использовать на важных государственных и муниципальных объектах. Кроме этого, организация занимается производством систем оповещения, охранно-пожарных систем и систем противодействия БПЛА. Компания зарегистрирована как ООО «Випакс+» в 2002 в Перми. В 2023 году организация переехала в Москву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермская IT-компания «Випакс» попала в список санкций США. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье». «Казначейство Соединенных Штатов дополнило санкционный список российских физических и юридических лиц. Под ограничения попало подразделение пермской IT-компании „Випакс“, которое, согласно открытым данным, занимается производством программного обеспечения для видеокамер под брендом „Сокол“», — сказано в сообщении. Видеокамеры «Сокол» включены в реестр российского программного обеспечения. Их могут использовать на важных государственных и муниципальных объектах. Кроме этого, организация занимается производством систем оповещения, охранно-пожарных систем и систем противодействия БПЛА. Компания зарегистрирована как ООО «Випакс+» в 2002 в Перми. В 2023 году организация переехала в Москву.