Спасатели раскрыли обстоятельства смерти рыбака на челябинском озере

Рыбак, уточнувший на озере Акакуль в Аргаяшском районе Челябинской области, был в спасжилете. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«29 апреля на рыбалку к озеру приехала семья из Челябинска. Вечером один из рыбаков на надувной лодке вышел на акваторию, но спустя час к берегу не вернулся. Так как мужчина был в спасательном жилете, оставалась надежда, что ему еще можно помочь», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве пояснили, что родные пытались самостоятельно искать пропавшего мужчину и заметили на озере лодку, но человека в ней не было. Тогда они обратились к спасателям. Ночные спасательные работы также не дали результата. Тело рыбака обнаружили другие рыбаки на рассвете в полукилометре от места ЧП. В данный момент устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области в один день нашли двух утопленников. Один труп был извлечен из озера Акакуль, а второго утопленника достали из городского пруда Сатки.
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