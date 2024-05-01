Спасатели раскрыли обстоятельства смерти рыбака на челябинском озере

Утонувший в челябинском озере рыбак был в спасжилете

02 мая 2024 в 10:38 Размер текста - 17 +

Обстоятельства гибели рыбака выясняются Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Рыбак, уточнувший на озере Акакуль в Аргаяшском районе Челябинской области, был в спасжилете. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «29 апреля на рыбалку к озеру приехала семья из Челябинска. Вечером один из рыбаков на надувной лодке вышел на акваторию, но спустя час к берегу не вернулся. Так как мужчина был в спасательном жилете, оставалась надежда, что ему еще можно помочь», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве пояснили, что родные пытались самостоятельно искать пропавшего мужчину и заметили на озере лодку, но человека в ней не было. Тогда они обратились к спасателям. Ночные спасательные работы также не дали результата. Тело рыбака обнаружили другие рыбаки на рассвете в полукилометре от места ЧП. В данный момент устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области в один день нашли двух утопленников. Один труп был извлечен из озера Акакуль, а второго утопленника достали из городского пруда Сатки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рыбак, уточнувший на озере Акакуль в Аргаяшском районе Челябинской области, был в спасжилете. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «29 апреля на рыбалку к озеру приехала семья из Челябинска. Вечером один из рыбаков на надувной лодке вышел на акваторию, но спустя час к берегу не вернулся. Так как мужчина был в спасательном жилете, оставалась надежда, что ему еще можно помочь», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве пояснили, что родные пытались самостоятельно искать пропавшего мужчину и заметили на озере лодку, но человека в ней не было. Тогда они обратились к спасателям. Ночные спасательные работы также не дали результата. Тело рыбака обнаружили другие рыбаки на рассвете в полукилометре от места ЧП. В данный момент устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области в один день нашли двух утопленников. Один труп был извлечен из озера Акакуль, а второго утопленника достали из городского пруда Сатки.