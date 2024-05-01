01 мая 2024

Спасатели раскрыли обстоятельства смерти рыбака на челябинском озере

Утонувший в челябинском озере рыбак был в спасжилете
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по рыбакам находящимся на тонком льду. Пермь, мчс, служба спасения, спасатели, полиция
Обстоятельства гибели рыбака выясняются Фото:

Рыбак, уточнувший на озере Акакуль в Аргаяшском районе Челябинской области, был в спасжилете. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«29 апреля на рыбалку к озеру приехала семья из Челябинска. Вечером один из рыбаков на надувной лодке вышел на акваторию, но спустя час к берегу не вернулся. Так как мужчина был в спасательном жилете, оставалась надежда, что ему еще можно помочь», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве пояснили, что родные пытались самостоятельно искать пропавшего мужчину и заметили на озере лодку, но человека в ней не было. Тогда они обратились к спасателям. Ночные спасательные работы также не дали результата. Тело рыбака обнаружили другие рыбаки на рассвете в полукилометре от места ЧП. В данный момент устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области в один день нашли двух утопленников. Один труп был извлечен из озера Акакуль, а второго утопленника достали из городского пруда Сатки.

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Рыбак, уточнувший на озере Акакуль в Аргаяшском районе Челябинской области, был в спасжилете. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «29 апреля на рыбалку к озеру приехала семья из Челябинска. Вечером один из рыбаков на надувной лодке вышел на акваторию, но спустя час к берегу не вернулся. Так как мужчина был в спасательном жилете, оставалась надежда, что ему еще можно помочь», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве пояснили, что родные пытались самостоятельно искать пропавшего мужчину и заметили на озере лодку, но человека в ней не было. Тогда они обратились к спасателям. Ночные спасательные работы также не дали результата. Тело рыбака обнаружили другие рыбаки на рассвете в полукилометре от места ЧП. В данный момент устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области в один день нашли двух утопленников. Один труп был извлечен из озера Акакуль, а второго утопленника достали из городского пруда Сатки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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