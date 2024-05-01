01 мая 2024

Губернатор Текслер отправил в отставку челябинского министра

Глава минпрома Челябинской области Павел Рыжий покинул свой пост
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский экономический форум. Челябинск , рыжий павел
Павел Рыжий проработал главой челябинского минпрома меньше четырех лет Фото:
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Челябинской области

Министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий покинул свой пост. Об этом 2 мая сообщили URA.RU в правительстве региона.

«Глава региона поблагодарил Павла Анатольевича за успешную работу в должности, отметив его заслуги в становлении министерства в 2019 году. Алексей Текслер подчеркнул, что за прошедшее время ведомство активно участвовало в развитии промышленных предприятий в регионе, импортозамещении, внедряло новые меры поддержки производств в условиях санкционного давления», — пояснили в пресс-службе.

Исполняющим обязанности министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов назначен Михаил Кнауб. Глава региона представил экс-министра к медали «За заслуги перед Челябинской областью» III степени.

Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов было воссоздано по инициативе губернатора Текслера. На пост его руководителя претендовали 23 человека, но конкурс с большим отрывом выиграл бывший вице-губернатор Павел Рыжий. В конце сентября 2020 года он возглавил ведомство.

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Министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий покинул свой пост. Об этом 2 мая сообщили URA.RU в правительстве региона. «Глава региона поблагодарил Павла Анатольевича за успешную работу в должности, отметив его заслуги в становлении министерства в 2019 году. Алексей Текслер подчеркнул, что за прошедшее время ведомство активно участвовало в развитии промышленных предприятий в регионе, импортозамещении, внедряло новые меры поддержки производств в условиях санкционного давления», — пояснили в пресс-службе. Исполняющим обязанности министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов назначен Михаил Кнауб. Глава региона представил экс-министра к медали «За заслуги перед Челябинской областью» III степени. Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов было воссоздано по инициативе губернатора Текслера. На пост его руководителя претендовали 23 человека, но конкурс с большим отрывом выиграл бывший вице-губернатор Павел Рыжий. В конце сентября 2020 года он возглавил ведомство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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