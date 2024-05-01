Губернатор Текслер отправил в отставку челябинского министра

Глава минпрома Челябинской области Павел Рыжий покинул свой пост

02 мая 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

Павел Рыжий проработал главой челябинского минпрома меньше четырех лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области Министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий покинул свой пост. Об этом 2 мая сообщили URA.RU в правительстве региона. «Глава региона поблагодарил Павла Анатольевича за успешную работу в должности, отметив его заслуги в становлении министерства в 2019 году. Алексей Текслер подчеркнул, что за прошедшее время ведомство активно участвовало в развитии промышленных предприятий в регионе, импортозамещении, внедряло новые меры поддержки производств в условиях санкционного давления», — пояснили в пресс-службе. Исполняющим обязанности министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов назначен Михаил Кнауб. Глава региона представил экс-министра к медали «За заслуги перед Челябинской областью» III степени. Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов было воссоздано по инициативе губернатора Текслера. На пост его руководителя претендовали 23 человека, но конкурс с большим отрывом выиграл бывший вице-губернатор Павел Рыжий. В конце сентября 2020 года он возглавил ведомство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий покинул свой пост. Об этом 2 мая сообщили URA.RU в правительстве региона. «Глава региона поблагодарил Павла Анатольевича за успешную работу в должности, отметив его заслуги в становлении министерства в 2019 году. Алексей Текслер подчеркнул, что за прошедшее время ведомство активно участвовало в развитии промышленных предприятий в регионе, импортозамещении, внедряло новые меры поддержки производств в условиях санкционного давления», — пояснили в пресс-службе. Исполняющим обязанности министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов назначен Михаил Кнауб. Глава региона представил экс-министра к медали «За заслуги перед Челябинской областью» III степени. Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов было воссоздано по инициативе губернатора Текслера. На пост его руководителя претендовали 23 человека, но конкурс с большим отрывом выиграл бывший вице-губернатор Павел Рыжий. В конце сентября 2020 года он возглавил ведомство.