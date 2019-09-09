Новое челябинское министерство возглавит бывший вице-губернатор

Павел Рыжий вернулся во власть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Возрожденное главой Челябинской области Алексеем Текслером министерство промышленности возглавит бывший вице-губернатор региона Павел Рыжий. Об этом сообщили «URA.RU» в правительстве Южного Урала.

«По итоговой сумме баллов в конкурсе на министра промышленности, новых технологи и природных ресурсов с огромным отрывом лидирует Павел Рыжий», — сообщили «URA.RU» в правительстве области. После утверждения протоколов конкурса будет подписано постановление о назначении Рыжего главой ведомства.

В конкурсе на пост главы минпрома, которым временно руководит бывший первый замминистра экономического развития региона Ирина Акбашева, участвовали 23 человека. О том, кто именно претендует на пост министра, заговорили сразу после того, как объявили конкурс. «В его победе не сомневались, — рассказал „URA.RU“ источник в правительстве. — Но были соблюдены все процедуры, и он подтвердил свой профессионализм».

На встрече с представителями бизнес-элиты Текслер сообщил, что восстановленное в структуре правительства министерство должно вывести на новый уровень вопросы поддержки промышленности региона. Оно будет подведомственно вице-губернатору Егору Ковальчуку.