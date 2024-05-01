В Челябинске перед Пасхой вдвое вырос спрос на пищевые красители, а также резко увеличился спрос на свечи в виде кроликов и яиц. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито».
«В Челябинске продажи пищевых красителей для яиц в преддверии Пасхи выросли на 46% год к году. При этом особой популярностью пользуются пасхальные свечи, выполненные в виде кроликов и яиц, их продажи выросли в два раза», — сообщили в пресс-службе.
Жители Челябинска активно готовятся к Пасхе, придавая празднику особое значение и стремясь создать атмосферу праздника в своих домах. В этом году одно из важнейших событий православного календаря приходится на 5 мая. Челябинцы уже начали активно покупать пасхальные товары — посуду, декор, красители и даже ингредиенты для куличей. В городе на 80% выросли продажи посуды с пасхальными мотивами, на 14% увеличились продажи пасхальных корзин.
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