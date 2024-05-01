01 мая 2024

Перед Пасхой в Челябинске почти вдвое выросли продажи красителей для яиц. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, пасхальное яйцо, пасха, поделка, корзинка
Спрос на пищевые красители перед Пасхой в Челябинске вырос на 46% Фото:

В Челябинске перед Пасхой вдвое вырос спрос на пищевые красители, а также резко увеличился спрос на свечи в виде кроликов и яиц. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито».

«В Челябинске продажи пищевых красителей для яиц в преддверии Пасхи выросли на 46% год к году. При этом особой популярностью пользуются пасхальные свечи, выполненные в виде кроликов и яиц, их продажи выросли в два раза», — сообщили в пресс-службе.

Жители Челябинска активно готовятся к Пасхе, придавая празднику особое значение и стремясь создать атмосферу праздника в своих домах. В этом году одно из важнейших событий православного календаря приходится на 5 мая. Челябинцы уже начали активно покупать пасхальные товары — посуду, декор, красители и даже ингредиенты для куличей. В городе на 80% выросли продажи посуды с пасхальными мотивами, на 14% увеличились продажи пасхальных корзин.

В Челябинске вдвое увеличились продажи пасхальных свечей, их средняя цена — 525 рублей за штуку
В Челябинске вдвое увеличились продажи пасхальных свечей, их средняя цена — 525 рублей за штуку
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В Челябинске перед Пасхой вдвое вырос спрос на пищевые красители, а также резко увеличился спрос на свечи в виде кроликов и яиц. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито». «В Челябинске продажи пищевых красителей для яиц в преддверии Пасхи выросли на 46% год к году. При этом особой популярностью пользуются пасхальные свечи, выполненные в виде кроликов и яиц, их продажи выросли в два раза», — сообщили в пресс-службе. Жители Челябинска активно готовятся к Пасхе, придавая празднику особое значение и стремясь создать атмосферу праздника в своих домах. В этом году одно из важнейших событий православного календаря приходится на 5 мая. Челябинцы уже начали активно покупать пасхальные товары — посуду, декор, красители и даже ингредиенты для куличей. В городе на 80% выросли продажи посуды с пасхальными мотивами, на 14% увеличились продажи пасхальных корзин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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