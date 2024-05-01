Перед Пасхой в Челябинске почти вдвое выросли продажи красителей для яиц. Фото

02 мая 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

Спрос на пищевые красители перед Пасхой в Челябинске вырос на 46% Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске перед Пасхой вдвое вырос спрос на пищевые красители, а также резко увеличился спрос на свечи в виде кроликов и яиц. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито». «В Челябинске продажи пищевых красителей для яиц в преддверии Пасхи выросли на 46% год к году. При этом особой популярностью пользуются пасхальные свечи, выполненные в виде кроликов и яиц, их продажи выросли в два раза», — сообщили в пресс-службе. Жители Челябинска активно готовятся к Пасхе, придавая празднику особое значение и стремясь создать атмосферу праздника в своих домах. В этом году одно из важнейших событий православного календаря приходится на 5 мая. Челябинцы уже начали активно покупать пасхальные товары — посуду, декор, красители и даже ингредиенты для куличей. В городе на 80% выросли продажи посуды с пасхальными мотивами, на 14% увеличились продажи пасхальных корзин. В Челябинске вдвое увеличились продажи пасхальных свечей, их средняя цена — 525 рублей за штуку Фото: пресс-служба Авито Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске перед Пасхой вдвое вырос спрос на пищевые красители, а также резко увеличился спрос на свечи в виде кроликов и яиц. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито». «В Челябинске продажи пищевых красителей для яиц в преддверии Пасхи выросли на 46% год к году. При этом особой популярностью пользуются пасхальные свечи, выполненные в виде кроликов и яиц, их продажи выросли в два раза», — сообщили в пресс-службе. Жители Челябинска активно готовятся к Пасхе, придавая празднику особое значение и стремясь создать атмосферу праздника в своих домах. В этом году одно из важнейших событий православного календаря приходится на 5 мая. Челябинцы уже начали активно покупать пасхальные товары — посуду, декор, красители и даже ингредиенты для куличей. В городе на 80% выросли продажи посуды с пасхальными мотивами, на 14% увеличились продажи пасхальных корзин.