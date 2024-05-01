В Кургане обсуждают создание водохранилища, которое спасет регион от наводнений

02 мая 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

Самое большое водохранилище так и не начали строить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане обсуждают строительство Кочердыкского водохранилища. Оно должно было спасти весь регион от разрушительного паводка. Особенность сооружения в том, что оно было разработано в 1960-х годах и должно было помогать не только Курганской области, но и Костанайскому району Казахстана. «Предполагалось, что его правый берег пройдет по территории Костанайской области, а левый — Курганской. Водохранилище должно было возникнуть на месте слияния Тобола и его притока реки Уй возле села Казак-Кочердык. Выше по течению есть река Кочердык, которая впадает в Тобол. Отсюда и название водохранилища», — пишет синоптик-любитель Илья Винштейн в группе «Погода 45 — погода в Кургане». Из описания следует, что водохранилище состоит из гидроузла, плотины и бетонного водосброса. Напорный фронт достигает шести километров в длину, а максимальный напор — 15 метров. Общая емкость водохранилища, согласно проекту, составляет более двух миллиардов кубических метров. Протяженность всего водохранилища — 67 километров по Тоболу и 30 — по реке Уй. Строительство Кочердыкского гидроузла должно представлять собой сложный проект с уникальными условиями. Строительная площадка находится в 180 километрах от ближайшей станции Шумиха, что требует доставки всех материалов и оборудования автотранспортом. «По нормам Госстроя СССР на строительство, например, Каратомарского водохранилища нам отводилось пять лет. За этот срок оно и было построено. А ведь там площадка была расположена буквально рядом с железной дорогой. Да и само водохранилище в три с лишним раза меньше Кочердыкского», — цитируют в посте тогдашнего начальника Целингидростроя Бориса Ступакова. Как рассказал корреспонденту URA.RU синоптик-любитель Илья Винштейн, водохранилище даже не начали строить. Ему удалось найти информацию о проекте данного сооружения, но дальше разработки дело не продвинулось. В Курганской области продолжается паводок, «голова» которого находится в Белозерском округе. В областном центре продолжится постепенный спад воды. Все последние новости, касательно паводка, редакция URA.RU собирает в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане обсуждают строительство Кочердыкского водохранилища. Оно должно было спасти весь регион от разрушительного паводка. Особенность сооружения в том, что оно было разработано в 1960-х годах и должно было помогать не только Курганской области, но и Костанайскому району Казахстана. «Предполагалось, что его правый берег пройдет по территории Костанайской области, а левый — Курганской. Водохранилище должно было возникнуть на месте слияния Тобола и его притока реки Уй возле села Казак-Кочердык. Выше по течению есть река Кочердык, которая впадает в Тобол. Отсюда и название водохранилища», — пишет синоптик-любитель Илья Винштейн в группе «Погода 45 — погода в Кургане». Из описания следует, что водохранилище состоит из гидроузла, плотины и бетонного водосброса. Напорный фронт достигает шести километров в длину, а максимальный напор — 15 метров. Общая емкость водохранилища, согласно проекту, составляет более двух миллиардов кубических метров. Протяженность всего водохранилища — 67 километров по Тоболу и 30 — по реке Уй. Строительство Кочердыкского гидроузла должно представлять собой сложный проект с уникальными условиями. Строительная площадка находится в 180 километрах от ближайшей станции Шумиха, что требует доставки всех материалов и оборудования автотранспортом. «По нормам Госстроя СССР на строительство, например, Каратомарского водохранилища нам отводилось пять лет. За этот срок оно и было построено. А ведь там площадка была расположена буквально рядом с железной дорогой. Да и само водохранилище в три с лишним раза меньше Кочердыкского», — цитируют в посте тогдашнего начальника Целингидростроя Бориса Ступакова. Как рассказал корреспонденту URA.RU синоптик-любитель Илья Винштейн, водохранилище даже не начали строить. Ему удалось найти информацию о проекте данного сооружения, но дальше разработки дело не продвинулось. В Курганской области продолжается паводок, «голова» которого находится в Белозерском округе. В областном центре продолжится постепенный спад воды. Все последние новости, касательно паводка, редакция URA.RU собирает в онлайн-трансляции.