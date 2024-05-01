01 мая 2024

Задержанный ФСБ экс-глава челябинского муниципалитета предстанет перед судом

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, охрана, клетка, арест, решетка, преступник, обвиняемый, арестованный, белоносов владимир
ФСБ задержала чиновника на рабочем месте при получении взятки (фото из архива) Фото:

Магнитогорский суд рассмотрит дело о взятках и злоупотреблениях экс-главы Фершампенуаза Бориса Сагитдинова, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблениях. Об этом сообщили URA.RU 2 мая в прокуратуре Челябинской области. ФСБ задержала руководителя райцентра год назад прямо на рабочем месте.

«По версии следствия, обвиняемый регулярно получал от бизнесмена взятки в размере 10% от суммы договоров, заключенных с администрацией сельского поселения. Деньги он брал за заблаговременное информирование о готовящихся муниципальных заказах, помощи в заключении договоров на проведение работ, перечисления в сжатые сроки средств по заключенным муниципальным контрактам и договорам», — пояснили в пресс-службе ведомства.

С марта по апрель 2022 года Сагитдинов лично частями получил от предпринимателя взятку в сумме 200 тысяч рублей. С апреля по июнь 2023 года — еще 220 тысяч рублей. В июне 2023 года сотрудники ФСБ при задержании изъяли у него 50 тысяч рублей, полученных в счет очередной взятки. Помимо этого, чиновник незаконно освободил жителя Нагайбакского района от исполнения обязательных работ, выдав ему подложную справку.

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Магнитогорский суд рассмотрит дело о взятках и злоупотреблениях экс-главы Фершампенуаза Бориса Сагитдинова, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблениях. Об этом сообщили URA.RU 2 мая в прокуратуре Челябинской области. ФСБ задержала руководителя райцентра год назад прямо на рабочем месте. «По версии следствия, обвиняемый регулярно получал от бизнесмена взятки в размере 10% от суммы договоров, заключенных с администрацией сельского поселения. Деньги он брал за заблаговременное информирование о готовящихся муниципальных заказах, помощи в заключении договоров на проведение работ, перечисления в сжатые сроки средств по заключенным муниципальным контрактам и договорам», — пояснили в пресс-службе ведомства. С марта по апрель 2022 года Сагитдинов лично частями получил от предпринимателя взятку в сумме 200 тысяч рублей. С апреля по июнь 2023 года — еще 220 тысяч рублей. В июне 2023 года сотрудники ФСБ при задержании изъяли у него 50 тысяч рублей, полученных в счет очередной взятки. Помимо этого, чиновник незаконно освободил жителя Нагайбакского района от исполнения обязательных работ, выдав ему подложную справку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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