В деле главы челябинского райцентра появились новые эпизоды

Следствие планирует возбудить новое уголовное дело в отношении главы села Фершампенуаз (Челябинская область) Бориса Сагитдинова, который был задержан 2 июня в своем рабочем кабинете. Ему хотят вменить превышение должностных полномочий.
«В 2022 году Сагитдинов Б.А., являясь главой Фершампенуазского сельского поселения, превысил должностные полномочия. Он представил документы, по которым житель Коркино, осужденный за неуплату алиментов и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, якобы отработал исправительные работы, хотя по факту этого сделано не было», — сообщил источник URA.RU
На чиновника хотят завести дело по части 2 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). В субботу суд решит вопрос о мере пресечения. Редакция URA.RU запросила комментарий по делу у СУ СКР по Челябинской области.
Как ранее писало URA.RU, Сагитдинова задержали 2 июня. Его обвиняют в получении взяток от бизнесмена за содействие в получении контракта на разработку документации по ремонту дороги.
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