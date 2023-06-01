ФСБ задержала главу челябинского райцентра

02 июня 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Силовики вывели Бориса Сагитдинова из кабинета в наручниках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники УФСБ по Челябинской области 2 июня задержали главу села Фершампенуаз Бориса Сагитдинова. Его вывели в наручниках из собственного кабинета. «Работниками ФСБ произведено задержание главы Фершампенуазского поселения Бориса Сагитдинова. Его в наручниках вывели из кабинета омоновцы», — сообщает издание «Всходы». Глава Нагайбакского района Егор Тимофеев прокомментировал изданию историю с задержанием Сагитдинова. По его словам, бюджетные деньги неприкосновенны, это должны понимать все руководители. URA.RU пыталось связаться с администрацией поселения. Там на звонок не ответили. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области также не взяли трубку. В июле 2019 года предшественник Сагитдинова на посту главы поселка Егор Шукшин также примерил на себя наручники. Его обвиняли в растрате бюджета. По версии следствия, он присвоил себе деньги, предназначенные для ремонта переезда, моста и обустройства скважин для села. В октябре того же года суд признал Шукшина виновным и осудил на три года условно. Сагитдинов находится во власти с 1993 года. Тогда он был назначен главой администрации Фершампенуазского территориального местного самоуправления. Спустя три года его избрали главой администрации. В начале нулевых он был избран на пост главы сельсовета. В 2005 и 2010 годах был выбран в качестве главы поселения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники УФСБ по Челябинской области 2 июня задержали главу села Фершампенуаз Бориса Сагитдинова. Его вывели в наручниках из собственного кабинета. «Работниками ФСБ произведено задержание главы Фершампенуазского поселения Бориса Сагитдинова. Его в наручниках вывели из кабинета омоновцы», — сообщает издание «Всходы». Глава Нагайбакского района Егор Тимофеев прокомментировал изданию историю с задержанием Сагитдинова. По его словам, бюджетные деньги неприкосновенны, это должны понимать все руководители. URA.RU пыталось связаться с администрацией поселения. Там на звонок не ответили. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области также не взяли трубку. В июле 2019 года предшественник Сагитдинова на посту главы поселка Егор Шукшин также примерил на себя наручники. Его обвиняли в растрате бюджета. По версии следствия, он присвоил себе деньги, предназначенные для ремонта переезда, моста и обустройства скважин для села. В октябре того же года суд признал Шукшина виновным и осудил на три года условно. Сагитдинов находится во власти с 1993 года. Тогда он был назначен главой администрации Фершампенуазского территориального местного самоуправления. Спустя три года его избрали главой администрации. В начале нулевых он был избран на пост главы сельсовета. В 2005 и 2010 годах был выбран в качестве главы поселения.