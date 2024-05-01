01 мая 2024
30 апреля 2024

Где в Тюмени выгоднее купить яйца на Пасху. Инфографика

В Тюмени подешевели яйца в преддверии Пасхи
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, пасхальное яйцо, пасха, поделка, корзинка
Самые дешевые яйца в Тюмени продаются за 95 рублей категории С2 Фото:

В Тюмени в марте 2024 года, по данным Росстата, цены на куриные яйца снизились на 3,6%. В среднем стоимость опустилась до 119 рублей за десяток. В преддверии Пасхи URA.RU проверило цены в тюменских магазинах и узнало, где выгоднее всего покупать яйца.

Первая категория

Яйца первой категории выгоднее всего брать в магазине «Пятерочка». Там стоимость десятка составляет 111, 99 рубля. Чуть дороже будут стоить яйца в «Ашане» — 114, 99 рубля. За 119 рублей продается десяток в «Магните» и «Самокате». Самый дорогой продукт в этой категории тюменцы смогут купить в супермаркете «Лента». Там яйца будут стоить 126, 39 рубля.

Вторая категория

Самые выгодные яйца второй категории оказались в супермаркете «Пятерочка», где их продают за 95,99 рубля. Далее в порядке возрастания идут цены за десяток в «Ашане» (104,78 рублей), «Магните» (109,99 рубля) и «Ленте» (114,99 рубля). Самые дорогие яйца этой категории оказались в службе доставки продуктов «Самокат» — 130 рублей.

Отборная категория

Наименьшая стоимость десятка отборных яиц в Тюмени представлена в супермаркете «Ашан». Их цена составляет 118,99 рубля. На десять рублей дороже оказались яйца в «Ленте» — 128,29 рубля. Самыми дорогими из подборки стал десяток в «Самокате» и «Магните» — 139,00 рубля и 139,99 рубля соответственно.

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В Тюмени в марте 2024 года, по данным Росстата, цены на куриные яйца снизились на 3,6%. В среднем стоимость опустилась до 119 рублей за десяток. В преддверии Пасхи URA.RU проверило цены в тюменских магазинах и узнало, где выгоднее всего покупать яйца. Яйца первой категории выгоднее всего брать в магазине «Пятерочка». Там стоимость десятка составляет 111, 99 рубля. Чуть дороже будут стоить яйца в «Ашане» — 114, 99 рубля. За 119 рублей продается десяток в «Магните» и «Самокате». Самый дорогой продукт в этой категории тюменцы смогут купить в супермаркете «Лента». Там яйца будут стоить 126, 39 рубля. Самые выгодные яйца второй категории оказались в супермаркете «Пятерочка», где их продают за 95,99 рубля. Далее в порядке возрастания идут цены за десяток в «Ашане» (104,78 рублей), «Магните» (109,99 рубля) и «Ленте» (114,99 рубля). Самые дорогие яйца этой категории оказались в службе доставки продуктов «Самокат» — 130 рублей. Наименьшая стоимость десятка отборных яиц в Тюмени представлена в супермаркете «Ашан». Их цена составляет 118,99 рубля. На десять рублей дороже оказались яйца в «Ленте» — 128,29 рубля. Самыми дорогими из подборки стал десяток в «Самокате» и «Магните» — 139,00 рубля и 139,99 рубля соответственно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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