Жителя Ямала отметили наградой за личное мужество на СВО

Житель поселка Правохеттинский в ЯНАО Ильнур Хаертдинов награжден медалью Суворова за проявленное мужество в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских.
«Хочу поздравить нашего земляка, правохеттинца, Ильнура Хаертдинова с награждением медалью Суворова. За личное мужество, отвагу, преданность присяге, стране. Он исполняет свой воинский долг в зоне специальной военной операции», — рассказал в своем telegram-канале Жаромских.
Медаль Суворова является государственной наградой РФ. Ею награждаются военнослужащие, проявившие личное мужество и отвагу при защите государственных интересов России.
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Житель поселка Правохеттинский в ЯНАО Ильнур Хаертдинов награжден медалью Суворова за проявленное мужество в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских. «Хочу поздравить нашего земляка, правохеттинца, Ильнура Хаертдинова с награждением медалью Суворова. За личное мужество, отвагу, преданность присяге, стране. Он исполняет свой воинский долг в зоне специальной военной операции», — рассказал в своем telegram-канале Жаромских. Медаль Суворова является государственной наградой РФ. Ею награждаются военнослужащие, проявившие личное мужество и отвагу при защите государственных интересов России.