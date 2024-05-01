01 мая 2024
30 апреля 2024

Жителя Ямала отметили наградой за личное мужество на СВО

Ильнура Хаертдинова из ЯНАО наградили медалью Суворова
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с участником СВО, Комаровым Денисом. Курган, медали, награды, медаль за боевые отличия, медаль суворова
Медаль вручили за проявленное мужество (архивное фото) Фото:
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Житель поселка Правохеттинский в ЯНАО Ильнур Хаертдинов награжден медалью Суворова за проявленное мужество в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

«Хочу поздравить нашего земляка, правохеттинца, Ильнура Хаертдинова с награждением медалью Суворова. За личное мужество, отвагу, преданность присяге, стране. Он исполняет свой воинский долг в зоне специальной военной операции», — рассказал в своем telegram-канале Жаромских.

Медаль Суворова является государственной наградой РФ. Ею награждаются военнослужащие, проявившие личное мужество и отвагу при защите государственных интересов России.

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Житель поселка Правохеттинский в ЯНАО Ильнур Хаертдинов награжден медалью Суворова за проявленное мужество в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских. «Хочу поздравить нашего земляка, правохеттинца, Ильнура Хаертдинова с награждением медалью Суворова. За личное мужество, отвагу, преданность присяге, стране. Он исполняет свой воинский долг в зоне специальной военной операции», — рассказал в своем telegram-канале Жаромских. Медаль Суворова является государственной наградой РФ. Ею награждаются военнослужащие, проявившие личное мужество и отвагу при защите государственных интересов России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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