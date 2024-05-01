Свердловчане за выходные более 70 раз нарушили противопожарный режим

02 мая 2024 в 14:19 Размер текста - 17 +

Костры разжигали в Шарташском и Уктусском лесопарках Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Свердловской области за четыре праздничных выходных зафиксировано более 70 нарушений особого противопожарного режима. Всего был проведено более 450 рейдов, рассказали в департаменте информполитики региона. «Ежедневно порядка 250 человек проводили патрулирование садовых и дачных участков, лесов, природных парков, и прибрежных территорий. Они контролировали исполнение запрета на разведение костров и мангалов, а также проводили разъяснительную работу с уральцами. Всего патрулирующие провели свыше 1,6 тысячи профилактических бесед и раздали порядка 2,5 тысячи листовок о правилах пожарной безопасности», — сказал министр природных ресурсов региона Денис Мамонтов. Костры и мангалы разжигали в Шарташском, Уткусском и Карасье-Озерском лесопарках. Кроме того, специалисты обнаружили пять нелегальных свалок, которые создавали угрозу пожара. На Среднем Урале с 27 апреля по 12 мая усилили патрулирование лесов для предотвращения природных пожаров. Патруль затронет частные жилые застройки и сады. Пожароопасный сезон на Среднем Урале начался с 12 апреля. Власти надеются, что предупредительные меры помогут защитить леса от пожаров. О штрафах за несоблюдение режима можно узнать в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области за четыре праздничных выходных зафиксировано более 70 нарушений особого противопожарного режима. Всего был проведено более 450 рейдов, рассказали в департаменте информполитики региона. «Ежедневно порядка 250 человек проводили патрулирование садовых и дачных участков, лесов, природных парков, и прибрежных территорий. Они контролировали исполнение запрета на разведение костров и мангалов, а также проводили разъяснительную работу с уральцами. Всего патрулирующие провели свыше 1,6 тысячи профилактических бесед и раздали порядка 2,5 тысячи листовок о правилах пожарной безопасности», — сказал министр природных ресурсов региона Денис Мамонтов. Костры и мангалы разжигали в Шарташском, Уткусском и Карасье-Озерском лесопарках. Кроме того, специалисты обнаружили пять нелегальных свалок, которые создавали угрозу пожара. На Среднем Урале с 27 апреля по 12 мая усилили патрулирование лесов для предотвращения природных пожаров. Патруль затронет частные жилые застройки и сады. Пожароопасный сезон на Среднем Урале начался с 12 апреля. Власти надеются, что предупредительные меры помогут защитить леса от пожаров. О штрафах за несоблюдение режима можно узнать в материале URA.RU.