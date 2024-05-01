Лидер «СР — За правду» в Чусовом ушел в «Единую Россию» ради праймериз

Чусовское отделение «СР — За правду» осталось без руководителя

02 мая 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Сергей Ахметшин оставил пост председателя «СР — За правду» в Чусовом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В городе Чусовом Пермского края председатель местного отделения партии «СР — За правду», предприниматель Сергей Ахметшин оставил свой пост. Как рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией, Ахметшин написал заявление о вступление в «Единую Россию» и намерен принять участие в праймериз. «Ахметшин подал заявление о вступлении в ЕР и участии в праймериз. В ближайшее время ожидается приезд в Чусовой [главы реготделения „СР — За правду“] Вероники Куликовой, будет решаться вопрос о выборе нового руководителя местной ячейки эсеров», — сказал источник URA.RU. В беседе с корреспондентом агентства Куликова подтвердила информацию о выходе Ахметшина из партии, обвинив соратника в «заигрывании с партией власти». «Сейчас идет активная работа по подготовке к выборам и формированию команды кандидатов, в том числе, в Чусовом. „СР — За правду“ делает ставку на новые лица и тех, кто не заигрывает с „партией власти“, а традиционно показывает результат в территории. Что касается Ахметшина, то он не так давно пришел в СР из „Единой России“ и сейчас, вероятно, решил попробовать свои силы на праймериз», — заявила Куликова URA.RU. Ахметшин является директором ООО «УДАЧА+» (оказывает услуги такси в Чусовом). В 2023 году он заявился на участие в выборах депутатов в думу Кизеловского городского округа, однако не смог набрать необходимого количества голосов. ЕР в Пермском крае запустила праймериз по отбору кандидатов на сентябрьские выборы в конце марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Чусовом Пермского края председатель местного отделения партии «СР — За правду», предприниматель Сергей Ахметшин оставил свой пост. Как рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией, Ахметшин написал заявление о вступление в «Единую Россию» и намерен принять участие в праймериз. «Ахметшин подал заявление о вступлении в ЕР и участии в праймериз. В ближайшее время ожидается приезд в Чусовой [главы реготделения „СР — За правду“] Вероники Куликовой, будет решаться вопрос о выборе нового руководителя местной ячейки эсеров», — сказал источник URA.RU. В беседе с корреспондентом агентства Куликова подтвердила информацию о выходе Ахметшина из партии, обвинив соратника в «заигрывании с партией власти». «Сейчас идет активная работа по подготовке к выборам и формированию команды кандидатов, в том числе, в Чусовом. „СР — За правду“ делает ставку на новые лица и тех, кто не заигрывает с „партией власти“, а традиционно показывает результат в территории. Что касается Ахметшина, то он не так давно пришел в СР из „Единой России“ и сейчас, вероятно, решил попробовать свои силы на праймериз», — заявила Куликова URA.RU. Ахметшин является директором ООО «УДАЧА+» (оказывает услуги такси в Чусовом). В 2023 году он заявился на участие в выборах депутатов в думу Кизеловского городского округа, однако не смог набрать необходимого количества голосов. ЕР в Пермском крае запустила праймериз по отбору кандидатов на сентябрьские выборы в конце марта.