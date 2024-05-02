В Челябинской области за год резко выросло число коттеджей, сдаваемых в аренду. Скрин

Авито: в Челябинской области стало проще снять коттедж при поездке с детьми

02 мая 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

За год в регионе количество арендных коттеджей для туристов с детьми выросло на 48% Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Челябинской области в апреле 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года стали на 48% чаще сдавать загородное жилье туристам с детьми, и на 38% чаще семьям с питомцами. В среднем стоимость посуточной аренды квартиры на данный момент в регионе составляет две тысячи рублей, коттеджа — пять тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия». «В Челябинской области количество арендных коттеджей для туристов с детьми увеличилось на 48%, а с животными на 39%. В регионе снять квартиру на сутки в среднем можно за две тысячи рублей, коттедж за пять тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин отметил, что при путешествиях с детьми выбор посуточных квартир и загородного жилья в значительной степени совпадает с выбором арендного жилья, в котором проживали бы только взрослые. Однако при путешествиях с животными можно увидеть совсем иную ситуацию, где только 19% предложений квартир и 44% частного жилья доступны для путешественников с питомцами. Поэтому специалисты рекомендуют подходить к путешествиям с питомцами более ответственно и забронировать место заранее. При этом на цены наличие детей или животных обычно не влияет. В Челябинской области за год количество арендных коттеджей выросло на 48%, арендных квартир — на 38%, при этом снизилась стоимость аренды жилья Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в апреле 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года стали на 48% чаще сдавать загородное жилье туристам с детьми, и на 38% чаще семьям с питомцами. В среднем стоимость посуточной аренды квартиры на данный момент в регионе составляет две тысячи рублей, коттеджа — пять тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Путешествия». «В Челябинской области количество арендных коттеджей для туристов с детьми увеличилось на 48%, а с животными на 39%. В регионе снять квартиру на сутки в среднем можно за две тысячи рублей, коттедж за пять тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин отметил, что при путешествиях с детьми выбор посуточных квартир и загородного жилья в значительной степени совпадает с выбором арендного жилья, в котором проживали бы только взрослые. Однако при путешествиях с животными можно увидеть совсем иную ситуацию, где только 19% предложений квартир и 44% частного жилья доступны для путешественников с питомцами. Поэтому специалисты рекомендуют подходить к путешествиям с питомцами более ответственно и забронировать место заранее. При этом на цены наличие детей или животных обычно не влияет.