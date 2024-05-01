01 мая 2024

Тюменские спасатели потушили более 500 пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
В результате происшествий погибли 15 человек Фото:

В Тюменской области за месяц потушили более 560 пожаров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. В результате происшествий погибли 15 человек.

«В ГУ МЧС России по Тюменской области подведены итоги оперативных событий за месяц. Потушено пожаров — 563, погибло людей на пожарах — 15, спасено людей на пожарах — пять. Происшествий на водных объектах — четыре», — рассказали в группе МЧС в соцсети «ВКонтакте».

С 5 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. Он запрещает жителям посещать леса, разжигать костры и запускать фейерверки. Запрет продлен до 15 мая.

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В Тюменской области за месяц потушили более 560 пожаров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. В результате происшествий погибли 15 человек. «В ГУ МЧС России по Тюменской области подведены итоги оперативных событий за месяц. Потушено пожаров — 563, погибло людей на пожарах — 15, спасено людей на пожарах — пять. Происшествий на водных объектах — четыре», — рассказали в группе МЧС в соцсети «ВКонтакте». С 5 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. Он запрещает жителям посещать леса, разжигать костры и запускать фейерверки. Запрет продлен до 15 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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