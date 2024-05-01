Тюменские спасатели потушили более 500 пожаров

02 мая 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

В результате происшествий погибли 15 человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области за месяц потушили более 560 пожаров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. В результате происшествий погибли 15 человек. «В ГУ МЧС России по Тюменской области подведены итоги оперативных событий за месяц. Потушено пожаров — 563, погибло людей на пожарах — 15, спасено людей на пожарах — пять. Происшествий на водных объектах — четыре», — рассказали в группе МЧС в соцсети «ВКонтакте». С 5 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. Он запрещает жителям посещать леса, разжигать костры и запускать фейерверки. Запрет продлен до 15 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области за месяц потушили более 560 пожаров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. В результате происшествий погибли 15 человек. «В ГУ МЧС России по Тюменской области подведены итоги оперативных событий за месяц. Потушено пожаров — 563, погибло людей на пожарах — 15, спасено людей на пожарах — пять. Происшествий на водных объектах — четыре», — рассказали в группе МЧС в соцсети «ВКонтакте». С 5 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. Он запрещает жителям посещать леса, разжигать костры и запускать фейерверки. Запрет продлен до 15 мая.