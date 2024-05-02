В Екатеринбурге появится сквер Бориса Рыжего — с амфитеатром и ворк-аутом

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Памятная табличка Борису Рыжему. Екатеринбург, памятная табличка борису рыжему
Вопрос о присвоении скверу имени Бориса Рыжего решат 3 мая Фото:

В Екатеринбурге на Вторчермете может появиться сквер имени знаменитого уральского поэта Бориса Рыжего, он находится рядом с домом, где жил литератор. Сотрудники Музея истории Екатеринбурга (МИЕ), депутат екатеринбургской гордумы Дмитрий Сергин и глава Чкаловского района Евгений Шипицын обсудили идею во время субботника. Об этом URA.RU рассказали представители МИЕ.

«Наша инициатива, которую поддержали городские власти и бизнес-сообщество, приурочена к 50-летию со дня рождения Бориса Рыжего. Также она продиктована особой ролью уральского поэта, считающегося, по мнению некоторых литературных критиков, „современным Есениным“», — отметил директор музея Игорь Пушкарев. Это предложение рассмотрят на городской комиссии по топонимике 3 мая.

Сергин отметил, что ко дню рождения Рыжего (8 сентября) сквер должен преобразиться. На отрезке от улицы Ферганской до Сухоложской могут появиться новые фонари, скамейки и амфитеатр. Во второй части сквера — за Сухоложской — планируются площадка для ворк-аута и зона для выгула собак.

Борис Рыжий — уральский поэт, геофизик, лауреат литературных премий «Антибукер» и «Северная Пальмира». Уральца называли «новым Сергеем Есениным», за всю жизнь он написал около 1300 стихотворений.

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В Екатеринбурге на Вторчермете может появиться сквер имени знаменитого уральского поэта Бориса Рыжего, он находится рядом с домом, где жил литератор. Сотрудники Музея истории Екатеринбурга (МИЕ), депутат екатеринбургской гордумы Дмитрий Сергин и глава Чкаловского района Евгений Шипицын обсудили идею во время субботника. Об этом URA.RU рассказали представители МИЕ. «Наша инициатива, которую поддержали городские власти и бизнес-сообщество, приурочена к 50-летию со дня рождения Бориса Рыжего. Также она продиктована особой ролью уральского поэта, считающегося, по мнению некоторых литературных критиков, „современным Есениным“», — отметил директор музея Игорь Пушкарев. Это предложение рассмотрят на городской комиссии по топонимике 3 мая. Сергин отметил, что ко дню рождения Рыжего (8 сентября) сквер должен преобразиться. На отрезке от улицы Ферганской до Сухоложской могут появиться новые фонари, скамейки и амфитеатр. Во второй части сквера — за Сухоложской — планируются площадка для ворк-аута и зона для выгула собак. Борис Рыжий — уральский поэт, геофизик, лауреат литературных премий «Антибукер» и «Северная Пальмира». Уральца называли «новым Сергеем Есениным», за всю жизнь он написал около 1300 стихотворений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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