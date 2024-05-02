Куйвашев определил школы, где в 2024 году будут созданы спецклассы

С 1 сентября учащиеся десяти свердловских школ начнут обучение в новых медицинских классах. Их создание инициировал глава региона Евгений Куйвашев. Каждая из школ получит около девяти миллионов рублей на оборудование классов и повышение квалификации педагогов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).
«На создание и оснащение медицинских классов из областного бюджета направят 90 миллионов рублей. Проект 'Медицинские классы в Свердловской области' является частью комплексной программы по обеспечению медицинских организаций региона квалифицированными кадрами», — отметили в ДИПе. В список школ, получивших субсидии на развитие профориентационных классов, вошли образовательные учреждения из Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Сухого Лога, Кушвы, Дегтярска, Березовского, Туринска, Карпинска, Кировграда и Качканара.
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