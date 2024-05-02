Тренер и два игрока покинули пермский хоккейный клуб «Молот»

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Игрок и тренер ушли в другие клубы Фото:

Из пермского хоккейного клуба «Молот» ушел старший тренер Вячеслав Кочкарев, нападающий Владимир Пешехонов и вратарь Данил Кудашев. Об этом сообщили в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Старший тренер Вячеслав Кочкарев покидает „Молот“ и продолжит работу в нефтекамском „Торосе“. Вячеслав Олегович пополнил тренерский штаб „Молота“ по ходу сезона 2023/2024 и помог команде завоевать Кубок Шелкового пути», — сказано в сообщении.

Вратарь Данил Кудашев уходит в пензенский хоккейный клуб «Дизель». В «Молоте» он играл два сезона и был признан лучшим игроком дня, лучшим вратарем недели и лучшим вратарем месяца в Olimpbet ВХЛ. О том, куда уходит нападающий Владимир Пешехонов, не сообщается. Известно, что в составе «Молота» он отыграл 61 матч и стал лучшим ассистентом и вторым бомбардиром команды.

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Из пермского хоккейного клуба «Молот» ушел старший тренер Вячеслав Кочкарев, нападающий Владимир Пешехонов и вратарь Данил Кудашев. Об этом сообщили в группе клуба в соцсети «ВКонтакте». «Старший тренер Вячеслав Кочкарев покидает „Молот“ и продолжит работу в нефтекамском „Торосе“. Вячеслав Олегович пополнил тренерский штаб „Молота“ по ходу сезона 2023/2024 и помог команде завоевать Кубок Шелкового пути», — сказано в сообщении. Вратарь Данил Кудашев уходит в пензенский хоккейный клуб «Дизель». В «Молоте» он играл два сезона и был признан лучшим игроком дня, лучшим вратарем недели и лучшим вратарем месяца в Olimpbet ВХЛ. О том, куда уходит нападающий Владимир Пешехонов, не сообщается. Известно, что в составе «Молота» он отыграл 61 матч и стал лучшим ассистентом и вторым бомбардиром команды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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