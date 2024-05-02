Тренер и два игрока покинули пермский хоккейный клуб «Молот»

Игрок и тренер ушли в другие клубы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Из пермского хоккейного клуба «Молот» ушел старший тренер Вячеслав Кочкарев, нападающий Владимир Пешехонов и вратарь Данил Кудашев. Об этом сообщили в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Старший тренер Вячеслав Кочкарев покидает „Молот“ и продолжит работу в нефтекамском „Торосе“. Вячеслав Олегович пополнил тренерский штаб „Молота“ по ходу сезона 2023/2024 и помог команде завоевать Кубок Шелкового пути», — сказано в сообщении.

Вратарь Данил Кудашев уходит в пензенский хоккейный клуб «Дизель». В «Молоте» он играл два сезона и был признан лучшим игроком дня, лучшим вратарем недели и лучшим вратарем месяца в Olimpbet ВХЛ. О том, куда уходит нападающий Владимир Пешехонов, не сообщается. Известно, что в составе «Молота» он отыграл 61 матч и стал лучшим ассистентом и вторым бомбардиром команды.