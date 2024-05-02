Депутаты челябинского района требуют уволить главу села за контракты с женой

03 мая 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

Депутаты потребовали досрочно уволить главу поселения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты собрания Катав-Ивановского района (Челябинская область) потребовали уволить главу Тюлюка Петра Черного из-за подозрений в конфликте интересов. Как заявили депутаты, руководитель заключил серию контрактов с супругой и пасынком. Письмо направлено в адрес районного прокурора Вячеслава Новоженова. «В части мер прокурорского реагирования просим направить представление о досрочном прекращении полномочий главы Тюлюкского сельского поселения Черного Петра Ивановича. Также просим провести проверку фактов по отчету контрольно-счетной палаты района (КСП)», — отметили депутаты в своем письме, подписанном председателем Александром Васильевым. В собрании обратили внимание на тот факт, что в марте 2021 года Черный заключил контракт с компанией «Велес» на поставку запчастей. Директором и учредителем фирмы является супруга главы Наталья Черная. Также администрация села заключила семь муниципальных контрактов на сумму 2,686 млн рублей с предпринимателем Антоном Ширяевым. Бизнесмен зарегистрирован по одному адресу с Черным. По утверждению депутатов, является его пасынком. Авторы обращения в прокуратуру считают изложенные факты проявлением конфликта интересов, о котором руководитель не сообщил. Это, по мнению подписантов, может стать причиной досрочной отставки. «Это открытые аукционы. Тут никаких конфликтов интереса нет. Просто меня пытаются сместить с должности. В прокуратуру документацию предоставили. Все проводилось на официальных торгах», — заявил URA.RU Черный. Депутаты сослались также на другие нарушения, выявленные аудиторами КСП. Ревизоры обнаружили в действиях администрации поселения неэффективное распределение бюджетных средств, нарушения при формировании и использовании бюджета, нарушения ведения бухучета и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты собрания Катав-Ивановского района (Челябинская область) потребовали уволить главу Тюлюка Петра Черного из-за подозрений в конфликте интересов. Как заявили депутаты, руководитель заключил серию контрактов с супругой и пасынком. Письмо направлено в адрес районного прокурора Вячеслава Новоженова. «В части мер прокурорского реагирования просим направить представление о досрочном прекращении полномочий главы Тюлюкского сельского поселения Черного Петра Ивановича. Также просим провести проверку фактов по отчету контрольно-счетной палаты района (КСП)», — отметили депутаты в своем письме, подписанном председателем Александром Васильевым. В собрании обратили внимание на тот факт, что в марте 2021 года Черный заключил контракт с компанией «Велес» на поставку запчастей. Директором и учредителем фирмы является супруга главы Наталья Черная. Также администрация села заключила семь муниципальных контрактов на сумму 2,686 млн рублей с предпринимателем Антоном Ширяевым. Бизнесмен зарегистрирован по одному адресу с Черным. По утверждению депутатов, является его пасынком. Авторы обращения в прокуратуру считают изложенные факты проявлением конфликта интересов, о котором руководитель не сообщил. Это, по мнению подписантов, может стать причиной досрочной отставки. «Это открытые аукционы. Тут никаких конфликтов интереса нет. Просто меня пытаются сместить с должности. В прокуратуру документацию предоставили. Все проводилось на официальных торгах», — заявил URA.RU Черный. Депутаты сослались также на другие нарушения, выявленные аудиторами КСП. Ревизоры обнаружили в действиях администрации поселения неэффективное распределение бюджетных средств, нарушения при формировании и использовании бюджета, нарушения ведения бухучета и другие.