На блогера-иноагента из ЯНАО возбудили уголовное дело

02 мая 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

В отношении блогера-иноагента из Нового Уренгоя завели дело за игнорирование закона Фото: Сергей Русанов © URA.RU Уроженец Нового Уренгоя (ЯНАО) блогер Богдан Бакалейко* (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов — прим. URA.RU) попал под уголовное дело. Об этом он сам сообщал в социальных сетях, информацию URA.RU подтвердили источники в силовых структурах. «Уголовное дело в отношении Богдана Бакалейко поступило в следственное управление СК РФ по ЯНАО», — сообщили корреспонденту агентства собеседники. Согласно федеральному законодательству «нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности два раза в течение одного года, влечет уголовную ответственность по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ». Бакалейко был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов 23 марта 2023 года, за распространение материалов иностранных агентов и высказывания против специальной военной операции. После этого он продолжал публиковать материалы без соответствующей их маркировки, за что был дважды привлечен к административной ответственности. Согласно картотеке Новоуренгойского городского суда в августе и ноябре 2023 года его приговаривали к штрафу в 35 тысяч рублей за «нарушение требований законодательства РФ в части нарушения порядка деятельности иностранного агента, а именно производство материалов и (или) их распространение иностранным агентом с использованием информационно-телекоммуникационной сети, без указания на то, что эти материалы произведены, распространены и (или) направлены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента». Согласно открытым источникам, блогер родился в 1991 году в Новом Уренгое. После переехал в Санкт-Петербург, занимался финансовой аналитикой и давал экономические советы в социальных сетях. После признания иноагентом, покинул Россию, теперь проживает в Берлине. Корреспондент агентства отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о наличии в производстве уголовного дела в отношении блогера. На момент публикации новости ответ не получен. *Богдан Бакалейко внесен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента 23.03.2023 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженец Нового Уренгоя (ЯНАО) блогер Богдан Бакалейко* (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов — прим. URA.RU) попал под уголовное дело. Об этом он сам сообщал в социальных сетях, информацию URA.RU подтвердили источники в силовых структурах. «Уголовное дело в отношении Богдана Бакалейко поступило в следственное управление СК РФ по ЯНАО», — сообщили корреспонденту агентства собеседники. Согласно федеральному законодательству «нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности два раза в течение одного года, влечет уголовную ответственность по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ». Бакалейко был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов 23 марта 2023 года, за распространение материалов иностранных агентов и высказывания против специальной военной операции. После этого он продолжал публиковать материалы без соответствующей их маркировки, за что был дважды привлечен к административной ответственности. Согласно картотеке Новоуренгойского городского суда в августе и ноябре 2023 года его приговаривали к штрафу в 35 тысяч рублей за «нарушение требований законодательства РФ в части нарушения порядка деятельности иностранного агента, а именно производство материалов и (или) их распространение иностранным агентом с использованием информационно-телекоммуникационной сети, без указания на то, что эти материалы произведены, распространены и (или) направлены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента». Согласно открытым источникам, блогер родился в 1991 году в Новом Уренгое. После переехал в Санкт-Петербург, занимался финансовой аналитикой и давал экономические советы в социальных сетях. После признания иноагентом, покинул Россию, теперь проживает в Берлине. Корреспондент агентства отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о наличии в производстве уголовного дела в отношении блогера. На момент публикации новости ответ не получен. *Богдан Бакалейко внесен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента 23.03.2023