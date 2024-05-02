Пермский университет раскрыл зарплату ректора

Ректор пермского университета увеличил заработок на 51,3 тысячи рублей

И. о. ректора в 2023 году получал 367,1 тысяч в месяц Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Исполняющий обязанности ректора Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Игорь Германов в 2023 году в среднем получил 367,1 тысяч рублей в месяц. По сравнению с 2022 годом, доход руководителя вуза вырос на 51,3 тысячу рублей. Информация об этом опубликована на сайте университета.

«Среднемесячная заработная плата руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера за 2023 год. И.о. ректора Игорь Германов — 367,1 тысячу рублей в месяц. В 2022 году ректор Дмитрий Красильников получал 315,8 тысяч рублей в месяц», — сказано в документах.

Уточняется, что в 2023 году больше и. о. ректора получила проректор по учебной работе Анна Габдурафикова. Ее среднемесячная зарплата достигла 410,3 тысячи рублей. Заработная плата остальных проректоров составила от 217,6 тысяч до 272,2 тысячи рублей в месяц.