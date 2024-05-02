В Верховной Раде планируют заставить всех украинцев отказаться от русского языка

Языковой омбудсмен Украины Креминь побудил к активной украинизации страны

02 мая 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

Украине необходим переход к наступательной украинизации, заявил Тарас Креминь Фото: Официальный сайт президента Украины На Украине планируют провести процесс стимулирования перехода всех украинцев на использование украинского языка. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по защите государственного языка Тарас Креминь, поддерживая идею перехода от оборонительной к наступательной украинизации страны. «Нужен переход от ласковой к наступательной украинизации страны, которая будет предусматривать дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка», — говорится в сообщении Креминя на официальном сайте омбудсмена. Он добавил, что русский язык должен исчезнуть из эфиров украинских телеканалов уже через три месяца. Власти Украины после госпереворота в 2014 году начали борьбу с советской историей, а также с Россией и русским языком. В 2019 году был принят закон об украинском языке как государственном, обязывающий граждан использовать его повсеместно. Глава МИД РФ Сергей Лавров называл действия Украины агрессивной дерусификацией и принудительной ассимиляцией, а также критиковал международные организации за игнорирование дискриминации русскоязычных национальных меньшинств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине планируют провести процесс стимулирования перехода всех украинцев на использование украинского языка. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по защите государственного языка Тарас Креминь, поддерживая идею перехода от оборонительной к наступательной украинизации страны. «Нужен переход от ласковой к наступательной украинизации страны, которая будет предусматривать дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка», — говорится в сообщении Креминя на официальном сайте омбудсмена. Он добавил, что русский язык должен исчезнуть из эфиров украинских телеканалов уже через три месяца. Власти Украины после госпереворота в 2014 году начали борьбу с советской историей, а также с Россией и русским языком. В 2019 году был принят закон об украинском языке как государственном, обязывающий граждан использовать его повсеместно. Глава МИД РФ Сергей Лавров называл действия Украины агрессивной дерусификацией и принудительной ассимиляцией, а также критиковал международные организации за игнорирование дискриминации русскоязычных национальных меньшинств.