Мэр из ХМАО принял участие в субботнике

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Субботник в Дендрологическом парке. Екатеринбург, листва, уборка территории, грабли, субботник
Чиновники ХМАО прибрали центральную улицу Нижневартовска Фото:

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко принял участие в субботнике и поделился впечатлениями с подписчиками своего telegram-канала. В преддверии Дня Победы чиновники, жители и волонтеры устроили уборку на центральной улице имени Ленина.

«Сегодня вместе с коллегами принял участие в уборке территории на улице Ленина. Ясная, хоть и немного прохладная погода, а также ощущение предстоящих праздничных дней зарядили каждого отличным настроением!» — сообщил глава Нижневартовска в своем telegram-канале.

Кощенко пригласил всех желающих на общегородские субботники, которые пройдут 6 и 7 мая. Организаторы уборки обещали предоставить инвентарь и перчатки.

Ранее URA.RU писало, что замгубернатора ХМАО Азат Ислаев пригласил югорчан на Всероссийский субботник. Уборка проходила в 105 муниципальных образованиях Югры.

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Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко принял участие в субботнике и поделился впечатлениями с подписчиками своего telegram-канала. В преддверии Дня Победы чиновники, жители и волонтеры устроили уборку на центральной улице имени Ленина. «Сегодня вместе с коллегами принял участие в уборке территории на улице Ленина. Ясная, хоть и немного прохладная погода, а также ощущение предстоящих праздничных дней зарядили каждого отличным настроением!» — сообщил глава Нижневартовска в своем telegram-канале. Кощенко пригласил всех желающих на общегородские субботники, которые пройдут 6 и 7 мая. Организаторы уборки обещали предоставить инвентарь и перчатки. Ранее URA.RU писало, что замгубернатора ХМАО Азат Ислаев пригласил югорчан на Всероссийский субботник. Уборка проходила в 105 муниципальных образованиях Югры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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