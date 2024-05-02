Мэр из ХМАО принял участие в субботнике

Чиновники ХМАО прибрали центральную улицу Нижневартовска Фото: Илья Московец © URA.RU

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко принял участие в субботнике и поделился впечатлениями с подписчиками своего telegram-канала. В преддверии Дня Победы чиновники, жители и волонтеры устроили уборку на центральной улице имени Ленина.

«Сегодня вместе с коллегами принял участие в уборке территории на улице Ленина. Ясная, хоть и немного прохладная погода, а также ощущение предстоящих праздничных дней зарядили каждого отличным настроением!» — сообщил глава Нижневартовска в своем telegram-канале.

Кощенко пригласил всех желающих на общегородские субботники, которые пройдут 6 и 7 мая. Организаторы уборки обещали предоставить инвентарь и перчатки.

Ранее URA.RU писало, что замгубернатора ХМАО Азат Ислаев пригласил югорчан на Всероссийский субботник. Уборка проходила в 105 муниципальных образованиях Югры.