В Свердловскую область везут Вечный огонь из Волгограда. Фото

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Вечный огонь установят в Ирбите 4 мая
Вечный огонь установят в Ирбите 4 мая Фото:

В Ирбит (Свердловская область) везут Вечный огонь из Волгограда в рамках патриотической акции «Пламя Победы. Волгоград — Ирбит». Об этом рассказал депутат заксобрания Алексей Коробейников, вернувшись из города-героя.

«В составе делегации Свердловской области второй день с коллегами работаем в Волгограде. Одна из главных целей нашего визита — участие в патриотической акции „Пламя Победы. Волгоград — Ирбит“. Сегодня [2 мая] в первой половине дня состоялась торжественная церемония передачи частички Вечного огня участникам патриотической акции „Пламя Победы. Волгоград-Ирбит“ в Зале воинской славы на Мамаевом кургане», — написал Коробейников на своей странице соцсети «ВКонтакте».

Пламя установят 4 мая в 14:00 на новом монументе «Боевым и трудовым подвигам ирбитчан в Великой Отечественной войне 1941-1945» на Бульваре Победы. Возглавлял делегацию замгубернатора Валерий Чайников, в нее также вошли глава Ирбита Николай Юдин, первый вице-спикер заксобрания Дмитрий Жуков, депутаты Елена Трескова, Сергей Никонов и Елена Чечунова.

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В Ирбит (Свердловская область) везут Вечный огонь из Волгограда в рамках патриотической акции «Пламя Победы. Волгоград — Ирбит». Об этом рассказал депутат заксобрания Алексей Коробейников, вернувшись из города-героя. «В составе делегации Свердловской области второй день с коллегами работаем в Волгограде. Одна из главных целей нашего визита — участие в патриотической акции „Пламя Победы. Волгоград — Ирбит“. Сегодня [2 мая] в первой половине дня состоялась торжественная церемония передачи частички Вечного огня участникам патриотической акции „Пламя Победы. Волгоград-Ирбит“ в Зале воинской славы на Мамаевом кургане», — написал Коробейников на своей странице соцсети «ВКонтакте». Пламя установят 4 мая в 14:00 на новом монументе «Боевым и трудовым подвигам ирбитчан в Великой Отечественной войне 1941-1945» на Бульваре Победы. Возглавлял делегацию замгубернатора Валерий Чайников, в нее также вошли глава Ирбита Николай Юдин, первый вице-спикер заксобрания Дмитрий Жуков, депутаты Елена Трескова, Сергей Никонов и Елена Чечунова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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