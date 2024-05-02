В Ирбит (Свердловская область) везут Вечный огонь из Волгограда в рамках патриотической акции «Пламя Победы. Волгоград — Ирбит». Об этом рассказал депутат заксобрания Алексей Коробейников, вернувшись из города-героя.
«В составе делегации Свердловской области второй день с коллегами работаем в Волгограде. Одна из главных целей нашего визита — участие в патриотической акции „Пламя Победы. Волгоград — Ирбит“. Сегодня [2 мая] в первой половине дня состоялась торжественная церемония передачи частички Вечного огня участникам патриотической акции „Пламя Победы. Волгоград-Ирбит“ в Зале воинской славы на Мамаевом кургане», — написал Коробейников на своей странице соцсети «ВКонтакте».
Пламя установят 4 мая в 14:00 на новом монументе «Боевым и трудовым подвигам ирбитчан в Великой Отечественной войне 1941-1945» на Бульваре Победы. Возглавлял делегацию замгубернатора Валерий Чайников, в нее также вошли глава Ирбита Николай Юдин, первый вице-спикер заксобрания Дмитрий Жуков, депутаты Елена Трескова, Сергей Никонов и Елена Чечунова.
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