В Свердловскую область везут Вечный огонь из Волгограда. Фото

02 мая 2024 в 19:11 Размер текста - 17 +

Вечный огонь установят в Ирбите 4 мая Фото: telegram-канал Алексея Коробейникова В Ирбит (Свердловская область) везут Вечный огонь из Волгограда в рамках патриотической акции «Пламя Победы. Волгоград — Ирбит». Об этом рассказал депутат заксобрания Алексей Коробейников, вернувшись из города-героя. «В составе делегации Свердловской области второй день с коллегами работаем в Волгограде. Одна из главных целей нашего визита — участие в патриотической акции „Пламя Победы. Волгоград — Ирбит“. Сегодня [2 мая] в первой половине дня состоялась торжественная церемония передачи частички Вечного огня участникам патриотической акции „Пламя Победы. Волгоград-Ирбит“ в Зале воинской славы на Мамаевом кургане», — написал Коробейников на своей странице соцсети «ВКонтакте». Пламя установят 4 мая в 14:00 на новом монументе «Боевым и трудовым подвигам ирбитчан в Великой Отечественной войне 1941-1945» на Бульваре Победы. Возглавлял делегацию замгубернатора Валерий Чайников, в нее также вошли глава Ирбита Николай Юдин, первый вице-спикер заксобрания Дмитрий Жуков, депутаты Елена Трескова, Сергей Никонов и Елена Чечунова. telegram-канал Алексея Коробейникова Фото: telegram-канал Алексея Коробейникова Фото: telegram-канал Алексея Коробейникова Фото: telegram-канал Алексея Коробейникова Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ирбит (Свердловская область) везут Вечный огонь из Волгограда в рамках патриотической акции «Пламя Победы. Волгоград — Ирбит». Об этом рассказал депутат заксобрания Алексей Коробейников, вернувшись из города-героя. «В составе делегации Свердловской области второй день с коллегами работаем в Волгограде. Одна из главных целей нашего визита — участие в патриотической акции „Пламя Победы. Волгоград — Ирбит“. Сегодня [2 мая] в первой половине дня состоялась торжественная церемония передачи частички Вечного огня участникам патриотической акции „Пламя Победы. Волгоград-Ирбит“ в Зале воинской славы на Мамаевом кургане», — написал Коробейников на своей странице соцсети «ВКонтакте». Пламя установят 4 мая в 14:00 на новом монументе «Боевым и трудовым подвигам ирбитчан в Великой Отечественной войне 1941-1945» на Бульваре Победы. Возглавлял делегацию замгубернатора Валерий Чайников, в нее также вошли глава Ирбита Николай Юдин, первый вице-спикер заксобрания Дмитрий Жуков, депутаты Елена Трескова, Сергей Никонов и Елена Чечунова.