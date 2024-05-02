Во время майских праздников тюменцы массово нарушили запрет властей

Тюменцы жарят шашлыки, несмотря на особый противопожарный режим

Жители Тюмени жарили шашлыки, несмотря на требования особого противопожарного режима Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пожароопасный сезон в Тюменской области — 2024

Во время майских праздников жители дачных поселков Тюмени массово готовили пищу на открытом огне, несмотря на действие особого противопожарного режима, одно из требований которого — запрет на разведение костров. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию.

«Во время длинных выходных жители тюменского микрорайона Березняки массово жарили шашлыки на собственных приусадебных участках. В СНТ, которыми окружен поселок, наблюдалась та же картина: все вокруг было в дыму. Никто о требованиях особого противопожарного режима и не вспоминал», — сообщил агентству один из жителей Тюмени.

Другой тюменец рассказал агентству, что похожая ситуация наблюдалась возле дачных поселков на Велижанском тракте. «На некоторых участках Велижанского тракта дым было видно даже с дороги. Такое ощущение, что дачники забыли о том, что в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Интересно, кто и как будет их теперь наказывать, и накажут ли вообще», — отметил собеседник URA.RU.

В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что с 5 апреля на территории Тюменской области начал действовать особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона запрещено посещать леса, разжигать костры и запускать фейерверки.