Во время майских праздников тюменцы массово нарушили запрет властей

Во время майских праздников жители дачных поселков Тюмени массово готовили пищу на открытом огне, несмотря на действие особого противопожарного режима, одно из требований которого — запрет на разведение костров. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию.
«Во время длинных выходных жители тюменского микрорайона Березняки массово жарили шашлыки на собственных приусадебных участках. В СНТ, которыми окружен поселок, наблюдалась та же картина: все вокруг было в дыму. Никто о требованиях особого противопожарного режима и не вспоминал», — сообщил агентству один из жителей Тюмени.
Другой тюменец рассказал агентству, что похожая ситуация наблюдалась возле дачных поселков на Велижанском тракте. «На некоторых участках Велижанского тракта дым было видно даже с дороги. Такое ощущение, что дачники забыли о том, что в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Интересно, кто и как будет их теперь наказывать, и накажут ли вообще», — отметил собеседник URA.RU.
В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее агентство писало о том, что с 5 апреля на территории Тюменской области начал действовать особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона запрещено посещать леса, разжигать костры и запускать фейерверки.
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Во время майских праздников жители дачных поселков Тюмени массово готовили пищу на открытом огне, несмотря на действие особого противопожарного режима, одно из требований которого — запрет на разведение костров. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. «Во время длинных выходных жители тюменского микрорайона Березняки массово жарили шашлыки на собственных приусадебных участках. В СНТ, которыми окружен поселок, наблюдалась та же картина: все вокруг было в дыму. Никто о требованиях особого противопожарного режима и не вспоминал», — сообщил агентству один из жителей Тюмени. Другой тюменец рассказал агентству, что похожая ситуация наблюдалась возле дачных поселков на Велижанском тракте. «На некоторых участках Велижанского тракта дым было видно даже с дороги. Такое ощущение, что дачники забыли о том, что в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Интересно, кто и как будет их теперь наказывать, и накажут ли вообще», — отметил собеседник URA.RU. В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что с 5 апреля на территории Тюменской области начал действовать особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона запрещено посещать леса, разжигать костры и запускать фейерверки.