Во время майских праздников тюменцы массово нарушили запрет властей

Тюменцы жарят шашлыки, несмотря на особый противопожарный режим
© Служба новостей «URA.RU»
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Отдых в Гилевской роще. Тюмень, шашлык, шашлыки
Жители Тюмени жарили шашлыки, несмотря на требования особого противопожарного режима Фото:
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Во время майских праздников жители дачных поселков Тюмени массово готовили пищу на открытом огне, несмотря на действие особого противопожарного режима, одно из требований которого — запрет на разведение костров. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию.

«Во время длинных выходных жители тюменского микрорайона Березняки массово жарили шашлыки на собственных приусадебных участках. В СНТ, которыми окружен поселок, наблюдалась та же картина: все вокруг было в дыму. Никто о требованиях особого противопожарного режима и не вспоминал», — сообщил агентству один из жителей Тюмени.

Другой тюменец рассказал агентству, что похожая ситуация наблюдалась возле дачных поселков на Велижанском тракте. «На некоторых участках Велижанского тракта дым было видно даже с дороги. Такое ощущение, что дачники забыли о том, что в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Интересно, кто и как будет их теперь наказывать, и накажут ли вообще», — отметил собеседник URA.RU.

В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что с 5 апреля на территории Тюменской области начал действовать особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона запрещено посещать леса, разжигать костры и запускать фейерверки.

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Во время майских праздников жители дачных поселков Тюмени массово готовили пищу на открытом огне, несмотря на действие особого противопожарного режима, одно из требований которого — запрет на разведение костров. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. «Во время длинных выходных жители тюменского микрорайона Березняки массово жарили шашлыки на собственных приусадебных участках. В СНТ, которыми окружен поселок, наблюдалась та же картина: все вокруг было в дыму. Никто о требованиях особого противопожарного режима и не вспоминал», — сообщил агентству один из жителей Тюмени. Другой тюменец рассказал агентству, что похожая ситуация наблюдалась возле дачных поселков на Велижанском тракте. «На некоторых участках Велижанского тракта дым было видно даже с дороги. Такое ощущение, что дачники забыли о том, что в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Интересно, кто и как будет их теперь наказывать, и накажут ли вообще», — отметил собеседник URA.RU. В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что с 5 апреля на территории Тюменской области начал действовать особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона запрещено посещать леса, разжигать костры и запускать фейерверки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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