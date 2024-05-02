BI: западные наемники пришли в ужас, побывав в зоне СВО на стороне Украины

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Западные солдаты оказались не готовы воевать против России на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за недостаточной подготовки западные наемники оказались не готовы противостоять российским военнослужащим в зоне СВО. Об этом поделился американский ветеран, участвующий в боевых действиях на Украине в материале Business Insider.

«Немного разговоров об этом и немного тренировок, но ничего такого, что могло бы подготовить меня к боевым действиям на Украине», — сказал ветеран, его слова приводятся в материале издания. Он добавил, что американцы упустили из виду большую часть обучения тому, как сражаться и выживать в конфликте с равными противниками.

По его словам, многие западные солдаты испытывают трудности, потому что все происходит не так, как они ожидали. Кроме того, американские солдаты привыкли сражаться с преимуществом в технике и живой силе, но против России на Украине много времени они воюют в невыгодном положении.

Ранее на совещании следователей с участием главы СКР Александра Бастрыкина в Мариуполе заявили, что более 3100 наемников участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Среди иностранных наемников превалируют американцы (816 человек), канадцы (719), грузины (712), британцы (694).

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Из-за недостаточной подготовки западные наемники оказались не готовы противостоять российским военнослужащим в зоне СВО. Об этом поделился американский ветеран, участвующий в боевых действиях на Украине в материале Business Insider. «Немного разговоров об этом и немного тренировок, но ничего такого, что могло бы подготовить меня к боевым действиям на Украине», — сказал ветеран, его слова приводятся в материале издания. Он добавил, что американцы упустили из виду большую часть обучения тому, как сражаться и выживать в конфликте с равными противниками. По его словам, многие западные солдаты испытывают трудности, потому что все происходит не так, как они ожидали. Кроме того, американские солдаты привыкли сражаться с преимуществом в технике и живой силе, но против России на Украине много времени они воюют в невыгодном положении. Ранее на совещании следователей с участием главы СКР Александра Бастрыкина в Мариуполе заявили, что более 3100 наемников участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Среди иностранных наемников превалируют американцы (816 человек), канадцы (719), грузины (712), британцы (694).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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