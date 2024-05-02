BI: западные наемники пришли в ужас, побывав в зоне СВО на стороне Украины

02 мая 2024 в 18:49 Размер текста - 17 +

Западные солдаты оказались не готовы воевать против России на Украине Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за недостаточной подготовки западные наемники оказались не готовы противостоять российским военнослужащим в зоне СВО. Об этом поделился американский ветеран, участвующий в боевых действиях на Украине в материале Business Insider. «Немного разговоров об этом и немного тренировок, но ничего такого, что могло бы подготовить меня к боевым действиям на Украине», — сказал ветеран, его слова приводятся в материале издания. Он добавил, что американцы упустили из виду большую часть обучения тому, как сражаться и выживать в конфликте с равными противниками. По его словам, многие западные солдаты испытывают трудности, потому что все происходит не так, как они ожидали. Кроме того, американские солдаты привыкли сражаться с преимуществом в технике и живой силе, но против России на Украине много времени они воюют в невыгодном положении. Ранее на совещании следователей с участием главы СКР Александра Бастрыкина в Мариуполе заявили, что более 3100 наемников участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Среди иностранных наемников превалируют американцы (816 человек), канадцы (719), грузины (712), британцы (694). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за недостаточной подготовки западные наемники оказались не готовы противостоять российским военнослужащим в зоне СВО. Об этом поделился американский ветеран, участвующий в боевых действиях на Украине в материале Business Insider. «Немного разговоров об этом и немного тренировок, но ничего такого, что могло бы подготовить меня к боевым действиям на Украине», — сказал ветеран, его слова приводятся в материале издания. Он добавил, что американцы упустили из виду большую часть обучения тому, как сражаться и выживать в конфликте с равными противниками. По его словам, многие западные солдаты испытывают трудности, потому что все происходит не так, как они ожидали. Кроме того, американские солдаты привыкли сражаться с преимуществом в технике и живой силе, но против России на Украине много времени они воюют в невыгодном положении. Ранее на совещании следователей с участием главы СКР Александра Бастрыкина в Мариуполе заявили, что более 3100 наемников участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Среди иностранных наемников превалируют американцы (816 человек), канадцы (719), грузины (712), британцы (694).