СК РФ: более 3100 наемников участвуют в боевых действиях на стороне Украины

25 апреля 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

Среди иностранных наемников превалируют американцы Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более 3100 наемников участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Об этом было заявлено на совещании следователей с участием главы СКР Александра Бастрыкина в Мариуполе. «У следствия имеются сведения об участии в боевых действиях на стороне Украины более 3100 наемников», — приводит данные telegram-канал «Следком». Среди иностранных наемников превалируют американцы (816 человек), канадцы (719), грузины (712), британцы (694). В настоящее время для передачи в суд и заочного осуждения направлено пять уголовных дел в отношении наемников. Это три гражданина США, два британца и один француз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 3100 наемников участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Об этом было заявлено на совещании следователей с участием главы СКР Александра Бастрыкина в Мариуполе. «У следствия имеются сведения об участии в боевых действиях на стороне Украины более 3100 наемников», — приводит данные telegram-канал «Следком». Среди иностранных наемников превалируют американцы (816 человек), канадцы (719), грузины (712), британцы (694). В настоящее время для передачи в суд и заочного осуждения направлено пять уголовных дел в отношении наемников. Это три гражданина США, два британца и один француз.