СК РФ: более 3100 наемников участвуют в боевых действиях на стороне Украины

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник,  stock
Среди иностранных наемников превалируют американцы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Более 3100 наемников участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Об этом было заявлено на совещании следователей с участием главы СКР Александра Бастрыкина в Мариуполе.

«У следствия имеются сведения об участии в боевых действиях на стороне Украины более 3100 наемников», — приводит данные telegram-канал «Следком». Среди иностранных наемников превалируют американцы (816 человек), канадцы (719), грузины (712), британцы (694).

В настоящее время для передачи в суд и заочного осуждения направлено пять уголовных дел в отношении наемников. Это три гражданина США, два британца и один француз.

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Более 3100 наемников участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Об этом было заявлено на совещании следователей с участием главы СКР Александра Бастрыкина в Мариуполе. «У следствия имеются сведения об участии в боевых действиях на стороне Украины более 3100 наемников», — приводит данные telegram-канал «Следком». Среди иностранных наемников превалируют американцы (816 человек), канадцы (719), грузины (712), британцы (694). В настоящее время для передачи в суд и заочного осуждения направлено пять уголовных дел в отношении наемников. Это три гражданина США, два британца и один француз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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