Стало известно, когда в Перми откроется новая инфекционная больница

Новая инфекционная больница в Перми откроется 1 июля

В больнице будет 232 койко-места Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новое здание инфекционной больницы в Перми планируют открыть 1 июля. Сейчас в ней заканчивают принимать оборудование.

«Новое здание Пермской краевой инфекционной больницы на ул. Леонова, 84 планируют открыть 1 июля 2024 года. После процесса поставки оборудования в кратчайшие сроки будет проведено лицензирование», — пишет РБК Пермь со ссылкой на краевое министерство закупок и министерство строительства.

Ранее URA.RU рассказало, что новая инфекционная больница будет состоять из трех корпусов. В стационаре будет размещено 232 койко-места и еще 12 в реанимации. Строительство больницы завершили в конце 2023 года.