Стало известно, когда в Перми откроется новая инфекционная больница

Новая инфекционная больница в Перми откроется 1 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин в Смоленске. Смоленск, больница
В больнице будет 232 койко-места Фото:

Новое здание инфекционной больницы в Перми планируют открыть 1 июля. Сейчас в ней заканчивают принимать оборудование.

«Новое здание Пермской краевой инфекционной больницы на ул. Леонова, 84 планируют открыть 1 июля 2024 года. После процесса поставки оборудования в кратчайшие сроки будет проведено лицензирование», — пишет РБК Пермь со ссылкой на краевое министерство закупок и министерство строительства.

Ранее URA.RU рассказало, что новая инфекционная больница будет состоять из трех корпусов. В стационаре будет размещено 232 койко-места и еще 12 в реанимации. Строительство больницы завершили в конце 2023 года.

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Новое здание инфекционной больницы в Перми планируют открыть 1 июля. Сейчас в ней заканчивают принимать оборудование. «Новое здание Пермской краевой инфекционной больницы на ул. Леонова, 84 планируют открыть 1 июля 2024 года. После процесса поставки оборудования в кратчайшие сроки будет проведено лицензирование», — пишет РБК Пермь со ссылкой на краевое министерство закупок и министерство строительства. Ранее URA.RU рассказало, что новая инфекционная больница будет состоять из трех корпусов. В стационаре будет размещено 232 койко-места и еще 12 в реанимации. Строительство больницы завершили в конце 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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