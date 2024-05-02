В Екатеринбурге на месте промзоны построят микрорайон на 2,5 тысячи жителей

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Проект собираются реализовать в 2030 году Фото:

Промышленную зону во Втузгородке за заводом «Вектор» в Екатеринбурге планируют застроить жильем на 2,5 тысячи человек. Жилплощадь составит 76 тысяч квадратных метров. Речь идет о территории в границах улиц Вишневой — Гагарина — отвода железной дороги — промзоны УПП «Вектор», рассказали в пресс-службе мэрии.

Из документа следует, что разработкой проекта занималась строительная компания «Капитал», бенефициарами которой являются Леонид и Евгений Аболины. «Территория в границах проектирования составляет более 11 гектаров. Жилищный фонд проектируемой территории на расчетный срок составляет 76000 квадратных метров», — следует из сообщения.

В микрорайоне запланирована стройка детсада, школы и организации дополнительного образования, каждые из которых рассчитаны на тысячу мест. Срок реализации проекта утвердили в 2030 году, сейчас он проходит общественные обсуждения.

Стройка еще одного микрорайона площадью 471,5 гектара запланирована на юго-западе Екатеринбурга. На жилые дома предусмотрели площадь в два миллиона квадратных метров — туда заселят 69 тысяч человек. Застройку территорий утвердил мэр Алексей Орлов.

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Промышленную зону во Втузгородке за заводом «Вектор» в Екатеринбурге планируют застроить жильем на 2,5 тысячи человек. Жилплощадь составит 76 тысяч квадратных метров. Речь идет о территории в границах улиц Вишневой — Гагарина — отвода железной дороги — промзоны УПП «Вектор», рассказали в пресс-службе мэрии. Из документа следует, что разработкой проекта занималась строительная компания «Капитал», бенефициарами которой являются Леонид и Евгений Аболины. «Территория в границах проектирования составляет более 11 гектаров. Жилищный фонд проектируемой территории на расчетный срок составляет 76000 квадратных метров», — следует из сообщения. В микрорайоне запланирована стройка детсада, школы и организации дополнительного образования, каждые из которых рассчитаны на тысячу мест. Срок реализации проекта утвердили в 2030 году, сейчас он проходит общественные обсуждения. Стройка еще одного микрорайона площадью 471,5 гектара запланирована на юго-западе Екатеринбурга. На жилые дома предусмотрели площадь в два миллиона квадратных метров — туда заселят 69 тысяч человек. Застройку территорий утвердил мэр Алексей Орлов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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