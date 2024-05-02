В Екатеринбурге на месте промзоны построят микрорайон на 2,5 тысячи жителей

Проект собираются реализовать в 2030 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Промышленную зону во Втузгородке за заводом «Вектор» в Екатеринбурге планируют застроить жильем на 2,5 тысячи человек. Жилплощадь составит 76 тысяч квадратных метров. Речь идет о территории в границах улиц Вишневой — Гагарина — отвода железной дороги — промзоны УПП «Вектор», рассказали в пресс-службе мэрии.

Из документа следует, что разработкой проекта занималась строительная компания «Капитал», бенефициарами которой являются Леонид и Евгений Аболины. «Территория в границах проектирования составляет более 11 гектаров. Жилищный фонд проектируемой территории на расчетный срок составляет 76000 квадратных метров», — следует из сообщения.

В микрорайоне запланирована стройка детсада, школы и организации дополнительного образования, каждые из которых рассчитаны на тысячу мест. Срок реализации проекта утвердили в 2030 году, сейчас он проходит общественные обсуждения.

Стройка еще одного микрорайона площадью 471,5 гектара запланирована на юго-западе Екатеринбурга. На жилые дома предусмотрели площадь в два миллиона квадратных метров — туда заселят 69 тысяч человек. Застройку территорий утвердил мэр Алексей Орлов.