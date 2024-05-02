Путин отметил заслуги тюменских преподавателя, водителя и строителя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Также награды получили профессор кафедры ТИУ Нурсафа Хайруллина и водитель ООО «Строительное управление №926» Сергей Трюхан Фото:

Президент России Владимир Путин наградил десятерых тюменцев — сотрудника РЖД, преподавателя ТИУ, водителя ООО «Строительное управление №926», директора «Мостоотряд-15» и других местных жителей. Об этом сообщается в документах, опубликованных на официальном портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Гаркун Ольге — ревизору движения отдела Тюменского центра организации работы ж/д станций Свердловской дирекции управления движением — филиала ОАО „РЖД“, Тюменская область. <…> За вклад в реализацию проекта строительства дороги М-12 „Восток“ и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Лопареву Артему — директору филиала АО „Мостострой-11“ территориальной фирмы „Мостоотряд-15“, Тюменская область», — указано в распоряжении.

Также награды получили профессор кафедры ТИУ Нурсафа Хайруллина и водитель ООО «Строительное управление №926» Сергей Трюхан. Кроме того, отмечены заслуги монтажника Александра Гребенкина, редактора журнала «Сибирское богатство» Юрия Пахотина, тренера спортивной школы №3 Татьяны Зеньдяевой и директора проектно-строительной компании «Дом» Владимира Федорова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин наградил десятерых тюменцев — сотрудника РЖД, преподавателя ТИУ, водителя ООО «Строительное управление №926», директора «Мостоотряд-15» и других местных жителей. Об этом сообщается в документах, опубликованных на официальном портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Гаркун Ольге — ревизору движения отдела Тюменского центра организации работы ж/д станций Свердловской дирекции управления движением — филиала ОАО „РЖД“, Тюменская область. <…> За вклад в реализацию проекта строительства дороги М-12 „Восток“ и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Лопареву Артему — директору филиала АО „Мостострой-11“ территориальной фирмы „Мостоотряд-15“, Тюменская область», — указано в распоряжении. Также награды получили профессор кафедры ТИУ Нурсафа Хайруллина и водитель ООО «Строительное управление №926» Сергей Трюхан. Кроме того, отмечены заслуги монтажника Александра Гребенкина, редактора журнала «Сибирское богатство» Юрия Пахотина, тренера спортивной школы №3 Татьяны Зеньдяевой и директора проектно-строительной компании «Дом» Владимира Федорова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...