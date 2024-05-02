Путин отметил заслуги тюменских преподавателя, водителя и строителя

Также награды получили профессор кафедры ТИУ Нурсафа Хайруллина и водитель ООО «Строительное управление №926» Сергей Трюхан Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин наградил десятерых тюменцев — сотрудника РЖД, преподавателя ТИУ, водителя ООО «Строительное управление №926», директора «Мостоотряд-15» и других местных жителей. Об этом сообщается в документах, опубликованных на официальном портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Гаркун Ольге — ревизору движения отдела Тюменского центра организации работы ж/д станций Свердловской дирекции управления движением — филиала ОАО „РЖД“, Тюменская область. <…> За вклад в реализацию проекта строительства дороги М-12 „Восток“ и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Лопареву Артему — директору филиала АО „Мостострой-11“ территориальной фирмы „Мостоотряд-15“, Тюменская область», — указано в распоряжении.

Также награды получили профессор кафедры ТИУ Нурсафа Хайруллина и водитель ООО «Строительное управление №926» Сергей Трюхан. Кроме того, отмечены заслуги монтажника Александра Гребенкина, редактора журнала «Сибирское богатство» Юрия Пахотина, тренера спортивной школы №3 Татьяны Зеньдяевой и директора проектно-строительной компании «Дом» Владимира Федорова.