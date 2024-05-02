Путин наградил восьмерых свердловчан

Восемь жителей Свердловской области получили государственные награды за трудовые успехи, заслуги в области образования и научной деятельности. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ: Лидии Гордеевой — аппаратчику химводоочистки электростанции Первоуральской ТЭЦ, Людмиле Куимовой — лаборанту химического анализа Свердловской ТЭЦ, Юрию Олькову — начальнику отдела ТЭЦ Академическая филиала, Светлане Полозовой — машинисту крана Нижнетуринской государственной районной электростанции», — следует из документа. Каждый награжденный относится к филиалу «Свердловский» ПАО «Т Плюс».
Также в список попали сотрудники «Российской железной дороги». Оператор дефектоскопной тележки Свердловск — Пассажирской дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «Российские железные дороги» Наталья Ибрагимова и штукатур участка по ремонту и эксплуатации зданий и сооружений станции Каменск-Уральский Александр Поносов.
За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу награждена почетной грамотой президента РФ учитель специализированной школы-интерната учебно-научного центра УрФУ Галина Прокина. Кроме того, за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу госнаграды удостоена главный научный сотрудник института химии твердого тела Уральского отделения РАН.
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