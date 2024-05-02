Путин наградил восьмерых свердловчан

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Распоряжение Владимира Путина опубликовали 2 мая Фото:

Восемь жителей Свердловской области получили государственные награды за трудовые успехи, заслуги в области образования и научной деятельности. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ: Лидии Гордеевой — аппаратчику химводоочистки электростанции Первоуральской ТЭЦ, Людмиле Куимовой — лаборанту химического анализа Свердловской ТЭЦ, Юрию Олькову — начальнику отдела ТЭЦ Академическая филиала, Светлане Полозовой — машинисту крана Нижнетуринской государственной районной электростанции», — следует из документа. Каждый награжденный относится к филиалу «Свердловский» ПАО «Т Плюс».

Также в список попали сотрудники «Российской железной дороги». Оператор дефектоскопной тележки Свердловск — Пассажирской дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «Российские железные дороги» Наталья Ибрагимова и штукатур участка по ремонту и эксплуатации зданий и сооружений станции Каменск-Уральский Александр Поносов.

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу награждена почетной грамотой президента РФ учитель специализированной школы-интерната учебно-научного центра УрФУ Галина Прокина. Кроме того, за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу госнаграды удостоена главный научный сотрудник института химии твердого тела Уральского отделения РАН.

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Восемь жителей Свердловской области получили государственные награды за трудовые успехи, заслуги в области образования и научной деятельности. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ: Лидии Гордеевой — аппаратчику химводоочистки электростанции Первоуральской ТЭЦ, Людмиле Куимовой — лаборанту химического анализа Свердловской ТЭЦ, Юрию Олькову — начальнику отдела ТЭЦ Академическая филиала, Светлане Полозовой — машинисту крана Нижнетуринской государственной районной электростанции», — следует из документа. Каждый награжденный относится к филиалу «Свердловский» ПАО «Т Плюс». Также в список попали сотрудники «Российской железной дороги». Оператор дефектоскопной тележки Свердловск — Пассажирской дистанции пути Свердловской дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «Российские железные дороги» Наталья Ибрагимова и штукатур участка по ремонту и эксплуатации зданий и сооружений станции Каменск-Уральский Александр Поносов. За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу награждена почетной грамотой президента РФ учитель специализированной школы-интерната учебно-научного центра УрФУ Галина Прокина. Кроме того, за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу госнаграды удостоена главный научный сотрудник института химии твердого тела Уральского отделения РАН.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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