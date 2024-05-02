Путин присвоил почетные звания трем жителям Магнитогорска

Президент РФ Владимир Путин 2 мая наградил трех жительниц Магнитогорска (Челябинская область). Как следует из указа, глава государства присвоил почетные звания отличившимся работникам.
«Указ о награждении государственными наградами РФ. За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник сельского хозяйства“ Дмитриевой Маргарите Владимировне — обработчику птицы ООО „Магнитогорский птицеводческий комплекс“», — отмечено в документе. В том же указе почетные звания Заслуженного работника пищевой индустрии РФ присвоены сотрудницам Магнитогорского хлебокомбината. Путин отметил заслуги и многолетнюю добросовестную работу оператора бестарного хранения сырья Ольги Авдушкиной и подменного кладовщика отдела сбыта хлебозавода № 2 Оксаны Данилейко.
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