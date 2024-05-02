Путин присвоил почетные звания трем жителям Магнитогорска

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин за заслуги в работе присвоил трем сотрудницам в Магнитогорске почетные звания Фото:

Президент РФ Владимир Путин 2 мая наградил трех жительниц Магнитогорска (Челябинская область). Как следует из указа, глава государства присвоил почетные звания отличившимся работникам.

«Указ о награждении государственными наградами РФ. За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник сельского хозяйства“ Дмитриевой Маргарите Владимировне — обработчику птицы ООО „Магнитогорский птицеводческий комплекс“», — отмечено в документе. В том же указе почетные звания Заслуженного работника пищевой индустрии РФ присвоены сотрудницам Магнитогорского хлебокомбината. Путин отметил заслуги и многолетнюю добросовестную работу оператора бестарного хранения сырья Ольги Авдушкиной и подменного кладовщика отдела сбыта хлебозавода № 2 Оксаны Данилейко.

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Президент РФ Владимир Путин 2 мая наградил трех жительниц Магнитогорска (Челябинская область). Как следует из указа, глава государства присвоил почетные звания отличившимся работникам. «Указ о награждении государственными наградами РФ. За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник сельского хозяйства“ Дмитриевой Маргарите Владимировне — обработчику птицы ООО „Магнитогорский птицеводческий комплекс“», — отмечено в документе. В том же указе почетные звания Заслуженного работника пищевой индустрии РФ присвоены сотрудницам Магнитогорского хлебокомбината. Путин отметил заслуги и многолетнюю добросовестную работу оператора бестарного хранения сырья Ольги Авдушкиной и подменного кладовщика отдела сбыта хлебозавода № 2 Оксаны Данилейко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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