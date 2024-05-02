НАТО выступила с жестким обвинением в адрес России

Страны НАТО обвинили Россию в провокационной деятельности

02 мая 2024 в 21:44 Размер текста - 17 +

Страны НАТО обвинили Россию в якобы провокационных действиях Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Страны-союзники НАТО обвинили Россию в якобы провокационных действиях на своей территории. Члены альянса выразили глубокую озабоченность в связи с этим. «Союзники по НАТО глубоко обеспокоены недавней вредоносной деятельностью России на территории союзников», — говорится в заявлении альянса. Там добавили, что эти действия могли привести к возбуждению уголовных дел и обвинениям в адрес нескольких лиц в связи с враждебной государственной деятельностью, затрагивающей такие страны, как Чехия, Эстония, Германия, Латвия, Литва, Польша и Великобритания. В НАТО считают, что эти инциденты якобы представляют собой лишь часть кампании, которую Россия продолжает осуществлять по всему евроатлантическому региону. МИД России, в свою очередь, обеспокоен проведением НАТО военных учений у границ России. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что провокационные учения альянса в Финляндии могут привести к увеличению риска военных инцидентов, поэтому Москва внимательно отслеживает ситуацию и готова принять ответные меры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны-союзники НАТО обвинили Россию в якобы провокационных действиях на своей территории. Члены альянса выразили глубокую озабоченность в связи с этим. «Союзники по НАТО глубоко обеспокоены недавней вредоносной деятельностью России на территории союзников», — говорится в заявлении альянса. Там добавили, что эти действия могли привести к возбуждению уголовных дел и обвинениям в адрес нескольких лиц в связи с враждебной государственной деятельностью, затрагивающей такие страны, как Чехия, Эстония, Германия, Латвия, Литва, Польша и Великобритания. В НАТО считают, что эти инциденты якобы представляют собой лишь часть кампании, которую Россия продолжает осуществлять по всему евроатлантическому региону. МИД России, в свою очередь, обеспокоен проведением НАТО военных учений у границ России. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что провокационные учения альянса в Финляндии могут привести к увеличению риска военных инцидентов, поэтому Москва внимательно отслеживает ситуацию и готова принять ответные меры.