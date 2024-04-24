Маневры НАТО у границ России вызвали опасения у МИД

Захарова: учения НАТО на территории Финляндии провокационны

24 апреля 2024 в 09:41 Размер текста - 17 +

Учения НАТО в Финляндии запланированы на 26 апреля Фото: Министерство обороны Великобритании Риски возможных военных инцидентов повышаются из-за военных учений НАТО у границ с Россией. Об этом заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова. «Альянс продолжает практическое военное освоение некогда нейтрального государства (Финляндия — прим. URA.RU). Упомянутые маневры у рубежей России повышают риски возможных военных инцидентов», — заявила Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости. Она отметила, что Москва внимательно следит за учениями альянса. В случае необходимости будут приняты ответные меры. Учения НАТО запланированы на 26 апреля. Они пройдут в непосредственной близости от границы с Россией. До этого министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам заявил, что альянс планирует расположить на территории Финляндии штаб сухопутных войск. Он будет находиться в 140 километрах от РФ. Президент России Владимир Путин отмечал, что активность НАТО около страны резко выросла. Подробности — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Риски возможных военных инцидентов повышаются из-за военных учений НАТО у границ с Россией. Об этом заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова. «Альянс продолжает практическое военное освоение некогда нейтрального государства (Финляндия — прим. URA.RU). Упомянутые маневры у рубежей России повышают риски возможных военных инцидентов», — заявила Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости. Она отметила, что Москва внимательно следит за учениями альянса. В случае необходимости будут приняты ответные меры. Учения НАТО запланированы на 26 апреля. Они пройдут в непосредственной близости от границы с Россией. До этого министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам заявил, что альянс планирует расположить на территории Финляндии штаб сухопутных войск. Он будет находиться в 140 километрах от РФ. Президент России Владимир Путин отмечал, что активность НАТО около страны резко выросла. Подробности — в материале URA.RU.