01 мая 2024

ЛДПР определила основных кандидатов на муниципальных выборах в ЯНАО. Инсайд

Руководитель отделения ЛДПР в Салехарде попробует пройти в думу столицы Ямала
© Служба новостей «URA.RU»
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Аграрный комитет. Курган, депутат, совещание, чиновник, заседание, собрание, руки
В ЛДПР определили кандидатов в городские думы Салехарда, Ноябрьска и Лабытнанги Фото:

Главным кандидатом в думу столицы Ямала от ЛДПР выступит координатор местного отделения партии Сергей Созонов. Поддержку партии на выборах в городскую думу Ноябрьска также получит помощник депутата Госдумы Сергей Швидченко. Об этом агентству сообщили источники в политических кругах Ямала.

«Созонов и Швидченко не первый год демонстрируют хорошие отношения с местными властями, кроме того они оба выступали доверенными лицами [председателя партии ЛДПР Леонида] Слуцкого на выборах президента. В ямальском отделении ЛДПР решили, что борьбу за мандаты стоит доверять проверенным кадрам», — сообщили агентству инсайдеры.

Сохранить присутствие либерал-демократов в думе Лабытнанги попробует действующий депутат гордумы Игорь Воробьев. Он является сотрудником местной администрации в статусе заместителя начальника управления молодежной политики. По словам источников, партия намерена поддержать его переизбрание на новый срок.

Агентство направило запрос на комментарии в адрес перечисленных кандидатов. На момент публикации ответ не поступил.

Выборы в городские думы Салехарда, Ноябрьска и Лабытнанги, а также довыборы в Тюменскую областную думу состоятся в сентябре 2024 года. Ранее URA.RU сообщало о промежуточных итогах заявочной кампании на муниципальные выборы в ЯНАО.

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Главным кандидатом в думу столицы Ямала от ЛДПР выступит координатор местного отделения партии Сергей Созонов. Поддержку партии на выборах в городскую думу Ноябрьска также получит помощник депутата Госдумы Сергей Швидченко. Об этом агентству сообщили источники в политических кругах Ямала. «Созонов и Швидченко не первый год демонстрируют хорошие отношения с местными властями, кроме того они оба выступали доверенными лицами [председателя партии ЛДПР Леонида] Слуцкого на выборах президента. В ямальском отделении ЛДПР решили, что борьбу за мандаты стоит доверять проверенным кадрам», — сообщили агентству инсайдеры. Сохранить присутствие либерал-демократов в думе Лабытнанги попробует действующий депутат гордумы Игорь Воробьев. Он является сотрудником местной администрации в статусе заместителя начальника управления молодежной политики. По словам источников, партия намерена поддержать его переизбрание на новый срок. Агентство направило запрос на комментарии в адрес перечисленных кандидатов. На момент публикации ответ не поступил. Выборы в городские думы Салехарда, Ноябрьска и Лабытнанги, а также довыборы в Тюменскую областную думу состоятся в сентябре 2024 года. Ранее URA.RU сообщало о промежуточных итогах заявочной кампании на муниципальные выборы в ЯНАО.
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