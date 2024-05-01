ЛДПР определила основных кандидатов на муниципальных выборах в ЯНАО. Инсайд

Руководитель отделения ЛДПР в Салехарде попробует пройти в думу столицы Ямала

02 мая 2024 в 22:37 Размер текста - 17 +

В ЛДПР определили кандидатов в городские думы Салехарда, Ноябрьска и Лабытнанги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главным кандидатом в думу столицы Ямала от ЛДПР выступит координатор местного отделения партии Сергей Созонов. Поддержку партии на выборах в городскую думу Ноябрьска также получит помощник депутата Госдумы Сергей Швидченко. Об этом агентству сообщили источники в политических кругах Ямала. «Созонов и Швидченко не первый год демонстрируют хорошие отношения с местными властями, кроме того они оба выступали доверенными лицами [председателя партии ЛДПР Леонида] Слуцкого на выборах президента. В ямальском отделении ЛДПР решили, что борьбу за мандаты стоит доверять проверенным кадрам», — сообщили агентству инсайдеры. Сохранить присутствие либерал-демократов в думе Лабытнанги попробует действующий депутат гордумы Игорь Воробьев. Он является сотрудником местной администрации в статусе заместителя начальника управления молодежной политики. По словам источников, партия намерена поддержать его переизбрание на новый срок. Агентство направило запрос на комментарии в адрес перечисленных кандидатов. На момент публикации ответ не поступил. Выборы в городские думы Салехарда, Ноябрьска и Лабытнанги, а также довыборы в Тюменскую областную думу состоятся в сентябре 2024 года. Ранее URA.RU сообщало о промежуточных итогах заявочной кампании на муниципальные выборы в ЯНАО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главным кандидатом в думу столицы Ямала от ЛДПР выступит координатор местного отделения партии Сергей Созонов. Поддержку партии на выборах в городскую думу Ноябрьска также получит помощник депутата Госдумы Сергей Швидченко. Об этом агентству сообщили источники в политических кругах Ямала. «Созонов и Швидченко не первый год демонстрируют хорошие отношения с местными властями, кроме того они оба выступали доверенными лицами [председателя партии ЛДПР Леонида] Слуцкого на выборах президента. В ямальском отделении ЛДПР решили, что борьбу за мандаты стоит доверять проверенным кадрам», — сообщили агентству инсайдеры. Сохранить присутствие либерал-демократов в думе Лабытнанги попробует действующий депутат гордумы Игорь Воробьев. Он является сотрудником местной администрации в статусе заместителя начальника управления молодежной политики. По словам источников, партия намерена поддержать его переизбрание на новый срок. Агентство направило запрос на комментарии в адрес перечисленных кандидатов. На момент публикации ответ не поступил. Выборы в городские думы Салехарда, Ноябрьска и Лабытнанги, а также довыборы в Тюменскую областную думу состоятся в сентябре 2024 года. Ранее URA.RU сообщало о промежуточных итогах заявочной кампании на муниципальные выборы в ЯНАО.