В реке Ишим обновился паводковый рекорд. Скрин

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Уровень воды в селе Викулово составляет 1144 сантиметра Фото:
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Уровень воды в реках Тюменской области продолжает расти. На 2 мая 22:00 в реке Ишим в селе Викулово он вырос за день на три сантиметра. Сейчас он составляет 1144 сантиметра. Об этом сообщил инфоцентр правительства региона.

«Село Викулово, река Ишим. По данным гидропоста, на 2 мая 22:00 уровень воды составил 1144 сантиметра», — передает инфоцентр правительства. Там уточнили, что с 08:00 до 22:00 вода прибыла на три сантиметра.

В районе Упорово уровень воды повысился за это время на 13 сантиметров. Сейчас он составляет 859. А в Абатском — на четыре сантиметра и стал 1236 сантиметров.

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Уровень воды в реках Тюменской области продолжает расти. На 2 мая 22:00 в реке Ишим в селе Викулово он вырос за день на три сантиметра. Сейчас он составляет 1144 сантиметра. Об этом сообщил инфоцентр правительства региона. «Село Викулово, река Ишим. По данным гидропоста, на 2 мая 22:00 уровень воды составил 1144 сантиметра», — передает инфоцентр правительства. Там уточнили, что с 08:00 до 22:00 вода прибыла на три сантиметра. В районе Упорово уровень воды повысился за это время на 13 сантиметров. Сейчас он составляет 859. А в Абатском — на четыре сантиметра и стал 1236 сантиметров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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