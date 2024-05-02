Уровень воды в селе Викулово составляет 1144 сантиметра Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Уровень воды в реках Тюменской области продолжает расти. На 2 мая 22:00 в реке Ишим в селе Викулово он вырос за день на три сантиметра. Сейчас он составляет 1144 сантиметра. Об этом сообщил инфоцентр правительства региона.

«Село Викулово, река Ишим. По данным гидропоста, на 2 мая 22:00 уровень воды составил 1144 сантиметра», — передает инфоцентр правительства. Там уточнили, что с 08:00 до 22:00 вода прибыла на три сантиметра.

В районе Упорово уровень воды повысился за это время на 13 сантиметров. Сейчас он составляет 859. А в Абатском — на четыре сантиметра и стал 1236 сантиметров.