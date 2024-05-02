Над Свердловской областью началось полярное сияние

Над Уралом началось полярное сияние. Об этом URA.RU рассказал астроном, инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.
«Над Уралом одно из сильнейших полярных сияний в этом году. Прямо сейчас, 7 баллов из 9. Если небо чистое, то можно заметить в северной части неба. Некоторые модели прогноза облачности дают шанс увидеть сияние в разрывах облаков», — объяснил он.
Ученый посоветовал для наблюдения выбрать место, где источники света не будут слепить глаза. Также очень хорошо всполохи в небе видны, если их снять на телефон в режиме ночной съемки.
Если вы станете свидетелями этого красивого зрелища, поделитесь ими с нашей редакцией по адресу salymskaya@ura.ru
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