Над Свердловской областью началось полярное сияние

Над Свердловской областью началось полярное сияние 3 мая 2024 года

03 мая 2024 в 00:04 Размер текста - 17 +

Северное сияние можно увидеть в просветы облаков, которые накрыли Урал Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Над Уралом началось полярное сияние. Об этом URA.RU рассказал астроном, инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. «Над Уралом одно из сильнейших полярных сияний в этом году. Прямо сейчас, 7 баллов из 9. Если небо чистое, то можно заметить в северной части неба. Некоторые модели прогноза облачности дают шанс увидеть сияние в разрывах облаков», — объяснил он. Ученый посоветовал для наблюдения выбрать место, где источники света не будут слепить глаза. Также очень хорошо всполохи в небе видны, если их снять на телефон в режиме ночной съемки.



Если вы станете свидетелями этого красивого зрелища, поделитесь ими с нашей редакцией по адресу salymskaya@ura.ru Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Над Уралом началось полярное сияние. Об этом URA.RU рассказал астроном, инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. «Над Уралом одно из сильнейших полярных сияний в этом году. Прямо сейчас, 7 баллов из 9. Если небо чистое, то можно заметить в северной части неба. Некоторые модели прогноза облачности дают шанс увидеть сияние в разрывах облаков», — объяснил он. Ученый посоветовал для наблюдения выбрать место, где источники света не будут слепить глаза. Также очень хорошо всполохи в небе видны, если их снять на телефон в режиме ночной съемки. Если вы станете свидетелями этого красивого зрелища, поделитесь ими с нашей редакцией по адресу salymskaya@ura.ru