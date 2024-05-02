Уральцы могут увидеть необычное и яркое зрелище (архивное фото)
В Свердловской области наблюдается одно из сильнейших в этом году полярных сияний. Его удалось снять на фото астроному-любителю из города Ирбит Илье Янковскому.
«Это Ирбитский район, восточные окрестности самого Ирбита. На 57-й широте в Свердловской области красный и зеленый цвет сияния видны невооруженным глазом», — объяснил он корреспонденту.
Инженер учебной обсерватории УрФУ, астроном Владилен Санакоев объяснял, что интенсивность полярного сияния составляет 7 баллов из 9. Несмотря на облачность, его можно увидеть в просветах облаков.
В небе над Ирбитом видны зеленые и красные всполохи
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