02 мая 2024

Астроном снял полярное сияние над Уралом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние, Салехард, северное сияние, салехард
Уральцы могут увидеть необычное и яркое зрелище (архивное фото) Фото:

В Свердловской области наблюдается одно из сильнейших в этом году полярных сияний. Его удалось снять на фото астроному-любителю из города Ирбит Илье Янковскому.

«Это Ирбитский район, восточные окрестности самого Ирбита. На 57-й широте в Свердловской области красный и зеленый цвет сияния видны невооруженным глазом», — объяснил он корреспонденту.

Инженер учебной обсерватории УрФУ, астроном Владилен Санакоев объяснял, что интенсивность полярного сияния составляет 7 баллов из 9. Несмотря на облачность, его можно увидеть в просветах облаков.

В небе над Ирбитом видны зеленые и красные всполохи
В небе над Ирбитом видны зеленые и красные всполохи
Фото:

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В Свердловской области наблюдается одно из сильнейших в этом году полярных сияний. Его удалось снять на фото астроному-любителю из города Ирбит Илье Янковскому. «Это Ирбитский район, восточные окрестности самого Ирбита. На 57-й широте в Свердловской области красный и зеленый цвет сияния видны невооруженным глазом», — объяснил он корреспонденту. Инженер учебной обсерватории УрФУ, астроном Владилен Санакоев объяснял, что интенсивность полярного сияния составляет 7 баллов из 9. Несмотря на облачность, его можно увидеть в просветах облаков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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