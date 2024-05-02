Уральцы могут увидеть необычное и яркое зрелище (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Свердловской области наблюдается одно из сильнейших в этом году полярных сияний. Его удалось снять на фото астроному-любителю из города Ирбит Илье Янковскому.

«Это Ирбитский район, восточные окрестности самого Ирбита. На 57-й широте в Свердловской области красный и зеленый цвет сияния видны невооруженным глазом», — объяснил он корреспонденту.

Инженер учебной обсерватории УрФУ, астроном Владилен Санакоев объяснял, что интенсивность полярного сияния составляет 7 баллов из 9. Несмотря на облачность, его можно увидеть в просветах облаков.

В небе над Ирбитом видны зеленые и красные всполохи Фото: предоставлено Ильей Янковским