«Союзмультфильм» массово взыскивает со свердловских предпринимателей деньги

Киностудия «Союзмультфильм» подала более 60 исков к уральским предпринимателям в Арбитражный суд Свердловской области для защиты авторских прав. Об этом следует из картотеки суда.
Первое заявление было подано в конце марта, последние — 2 мая. В одном из судебных разбирательств указано, что киностудия требует компенсацию за нарушение исключительных прав. Сумма исковых требований составляет от 50 до 100 тысяч рублей.
Подобная ситуация была и в октябре 2023 года. Киностудия подала больше сотни исков к свердловским бизнесменам, которые использовали образы героев. Тогда суммы исковых требований варьировались от 20 до 100 тысяч рублей.
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