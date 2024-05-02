«Союзмультфильм» массово взыскивает со свердловских предпринимателей деньги

03 мая 2024 в 00:35 Размер текста - 17 +

Киностудия подала больше 60 исков в суд для защиты авторских прав (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Киностудия «Союзмультфильм» подала более 60 исков к уральским предпринимателям в Арбитражный суд Свердловской области для защиты авторских прав. Об этом следует из картотеки суда. Первое заявление было подано в конце марта, последние — 2 мая. В одном из судебных разбирательств указано, что киностудия требует компенсацию за нарушение исключительных прав. Сумма исковых требований составляет от 50 до 100 тысяч рублей. Подобная ситуация была и в октябре 2023 года. Киностудия подала больше сотни исков к свердловским бизнесменам, которые использовали образы героев. Тогда суммы исковых требований варьировались от 20 до 100 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киностудия «Союзмультфильм» подала более 60 исков к уральским предпринимателям в Арбитражный суд Свердловской области для защиты авторских прав. Об этом следует из картотеки суда. Первое заявление было подано в конце марта, последние — 2 мая. В одном из судебных разбирательств указано, что киностудия требует компенсацию за нарушение исключительных прав. Сумма исковых требований составляет от 50 до 100 тысяч рублей. Подобная ситуация была и в октябре 2023 года. Киностудия подала больше сотни исков к свердловским бизнесменам, которые использовали образы героев. Тогда суммы исковых требований варьировались от 20 до 100 тысяч рублей.