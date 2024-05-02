02 мая 2024

«Союзмультфильм» массово взыскивает со свердловских предпринимателей деньги

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Клипарт. Екатеринбург, арбитражный суд со, табличка, улица шарташская4
Киностудия подала больше 60 исков в суд для защиты авторских прав (архивное фото) Фото:

Киностудия «Союзмультфильм» подала более 60 исков к уральским предпринимателям в Арбитражный суд Свердловской области для защиты авторских прав. Об этом следует из картотеки суда.

Первое заявление было подано в конце марта, последние — 2 мая. В одном из судебных разбирательств указано, что киностудия требует компенсацию за нарушение исключительных прав. Сумма исковых требований составляет от 50 до 100 тысяч рублей.

Подобная ситуация была и в октябре 2023 года. Киностудия подала больше сотни исков к свердловским бизнесменам, которые использовали образы героев. Тогда суммы исковых требований варьировались от 20 до 100 тысяч рублей.

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Киностудия «Союзмультфильм» подала более 60 исков к уральским предпринимателям в Арбитражный суд Свердловской области для защиты авторских прав. Об этом следует из картотеки суда. Первое заявление было подано в конце марта, последние — 2 мая. В одном из судебных разбирательств указано, что киностудия требует компенсацию за нарушение исключительных прав. Сумма исковых требований составляет от 50 до 100 тысяч рублей. Подобная ситуация была и в октябре 2023 года. Киностудия подала больше сотни исков к свердловским бизнесменам, которые использовали образы героев. Тогда суммы исковых требований варьировались от 20 до 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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