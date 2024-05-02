Две авиакомпании отменили рейсы из Тюмени в Сочи и обратно

В Тюмени авиакомпании Utair и «Ямал» отменили рейсы из Тюмени в Сочи и обратно. Информация размещена на сайте Рощино.
«ЮТ 4185 Тюмень — Сочи. Авиакомпания Utair отменила 3 мая рейс самолета, который должен был вылететь в 05:05», — указано на сайте тюменского аэропорта.
Та же самая ситуация произошла с рейсом авиакомпании «Ямал». Самолет тоже должен был вылететь 3 мая в 05:05, однако был отменен. Кроме того, эти же авиакомпании отменили обратные рейсы из Сочи в Тюмень, которые должны были быть совершены в 03:40. Причины на сайте не указали.
Агентство URA.RU направило запросы в пресс-службы авиакомпаний. Ответы ожидаются.
Один из двигателей самолета авиакомпании Utair не сработал при взлете борта из Тольки (ЯНАО) в Тюмени. По данным онлайн-табло тюменского аэропорта, рейс был отменен. Также не полетел борт, который должен был отправиться из Тольки в Тюмень в 17:30.
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В Тюмени авиакомпании Utair и «Ямал» отменили рейсы из Тюмени в Сочи и обратно. Информация размещена на сайте Рощино. «ЮТ 4185 Тюмень — Сочи. Авиакомпания Utair отменила 3 мая рейс самолета, который должен был вылететь в 05:05», — указано на сайте тюменского аэропорта. Та же самая ситуация произошла с рейсом авиакомпании «Ямал». Самолет тоже должен был вылететь 3 мая в 05:05, однако был отменен. Кроме того, эти же авиакомпании отменили обратные рейсы из Сочи в Тюмень, которые должны были быть совершены в 03:40. Причины на сайте не указали. Агентство URA.RU направило запросы в пресс-службы авиакомпаний. Ответы ожидаются. Один из двигателей самолета авиакомпании Utair не сработал при взлете борта из Тольки (ЯНАО) в Тюмени. По данным онлайн-табло тюменского аэропорта, рейс был отменен. Также не полетел борт, который должен был отправиться из Тольки в Тюмень в 17:30.