У самолета «ЮТэйр» из Тюмени в ЯНАО на взлете не сработал один из двигателей

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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, авиация, самолет, ютэир, ютейр
Рейс из Тольки в Тюмень также отменили Фото:

Один из двигателей самолета авиакомпании «ЮТэйр» не сработал при взлете борта в Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. Пассажиры направлялись в поселок Толька (ЯНАО).

«4 апреля, 07:32 по московскому времени. Прерванный взлет, двигатель №2 не вышел на взлетный режим, возврат на место стоянки. Рейс UTR 721 Тюмень — Толька. Эксплуатант: АО „ЮТэйр“», — сообщается в telegram-канале.

Согласно данным онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино, данный рейс был отменен. Также отменен борт, который должен был вылететь из Тольки в Тюмень в 17:30.

URA.RU направило запрос в авиакомпанию «ЮТэйр». Ответ ожидается.

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Один из двигателей самолета авиакомпании «ЮТэйр» не сработал при взлете борта в Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. Пассажиры направлялись в поселок Толька (ЯНАО). «4 апреля, 07:32 по московскому времени. Прерванный взлет, двигатель №2 не вышел на взлетный режим, возврат на место стоянки. Рейс UTR 721 Тюмень — Толька. Эксплуатант: АО „ЮТэйр“», — сообщается в telegram-канале. Согласно данным онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино, данный рейс был отменен. Также отменен борт, который должен был вылететь из Тольки в Тюмень в 17:30. URA.RU направило запрос в авиакомпанию «ЮТэйр». Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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