У самолета «ЮТэйр» из Тюмени в ЯНАО на взлете не сработал один из двигателей

04 апреля 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Рейс из Тольки в Тюмень также отменили Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Один из двигателей самолета авиакомпании «ЮТэйр» не сработал при взлете борта в Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. Пассажиры направлялись в поселок Толька (ЯНАО). «4 апреля, 07:32 по московскому времени. Прерванный взлет, двигатель №2 не вышел на взлетный режим, возврат на место стоянки. Рейс UTR 721 Тюмень — Толька. Эксплуатант: АО „ЮТэйр“», — сообщается в telegram-канале. Согласно данным онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино, данный рейс был отменен. Также отменен борт, который должен был вылететь из Тольки в Тюмень в 17:30. URA.RU направило запрос в авиакомпанию «ЮТэйр». Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из двигателей самолета авиакомпании «ЮТэйр» не сработал при взлете борта в Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. Пассажиры направлялись в поселок Толька (ЯНАО). «4 апреля, 07:32 по московскому времени. Прерванный взлет, двигатель №2 не вышел на взлетный режим, возврат на место стоянки. Рейс UTR 721 Тюмень — Толька. Эксплуатант: АО „ЮТэйр“», — сообщается в telegram-канале. Согласно данным онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино, данный рейс был отменен. Также отменен борт, который должен был вылететь из Тольки в Тюмень в 17:30. URA.RU направило запрос в авиакомпанию «ЮТэйр». Ответ ожидается.