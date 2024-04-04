У самолета «ЮТэйр» из Тюмени в ЯНАО на взлете не сработал один из двигателей

Один из двигателей самолета авиакомпании «ЮТэйр» не сработал при взлете борта в Тюмени. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. Пассажиры направлялись в поселок Толька (ЯНАО).
«4 апреля, 07:32 по московскому времени. Прерванный взлет, двигатель №2 не вышел на взлетный режим, возврат на место стоянки. Рейс UTR 721 Тюмень — Толька. Эксплуатант: АО „ЮТэйр“», — сообщается в telegram-канале.
Согласно данным онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино, данный рейс был отменен. Также отменен борт, который должен был вылететь из Тольки в Тюмень в 17:30.
URA.RU направило запрос в авиакомпанию «ЮТэйр». Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.