02 мая 2024

Глава узбекской диаспоры в Москве опроверг массовый отказ на въезд в Россию

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Российско-казахстанская граница. Курган, кпп, пограничная зона, пограничники, пункт пропуска, граница казахстана
Мигранты из Средней Азии едут на заработки в Россию Фото:

Российские власти не отказывают массово мигрантам во въезде в страну. Об этом заявил глава узбекской диаспоры в Москве Бахром Исмаилов.

«В массовом порядке российские пограничники не отказывают мигрантам из Центральной Азии во въезде в страну. Таджикских мигрантов не пускают в Россию без соблюдения законных процедур, если есть по ним решение на ограничения во въезде от органа МВД или суда», — передает газета «Ведомости» слова Исмаилова.

Мигранты из Узбекистана чаще всего жалуются на задержку выдачи трудовых патентов, отметил Исмаилов. Он добавил, что жители Средней Азии едут в Россию на заработки, поскольку другой альтернативы для них нет.

Ранее министерство иностранных дел Киргизии рекомендовало гражданам временно отложить поездки в Россию. Эта рекомендация была озвучена на фоне действующих дополнительных мер безопасности и усиленного контроля на границе.

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Российские власти не отказывают массово мигрантам во въезде в страну. Об этом заявил глава узбекской диаспоры в Москве Бахром Исмаилов. «В массовом порядке российские пограничники не отказывают мигрантам из Центральной Азии во въезде в страну. Таджикских мигрантов не пускают в Россию без соблюдения законных процедур, если есть по ним решение на ограничения во въезде от органа МВД или суда», — передает газета «Ведомости» слова Исмаилова. Мигранты из Узбекистана чаще всего жалуются на задержку выдачи трудовых патентов, отметил Исмаилов. Он добавил, что жители Средней Азии едут в Россию на заработки, поскольку другой альтернативы для них нет. Ранее министерство иностранных дел Киргизии рекомендовало гражданам временно отложить поездки в Россию. Эта рекомендация была озвучена на фоне действующих дополнительных мер безопасности и усиленного контроля на границе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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