Глава узбекской диаспоры в Москве опроверг массовый отказ на въезд в Россию

Российские власти не отказывают массово мигрантам во въезде в страну. Об этом заявил глава узбекской диаспоры в Москве Бахром Исмаилов.
«В массовом порядке российские пограничники не отказывают мигрантам из Центральной Азии во въезде в страну. Таджикских мигрантов не пускают в Россию без соблюдения законных процедур, если есть по ним решение на ограничения во въезде от органа МВД или суда», — передает газета «Ведомости» слова Исмаилова.
Мигранты из Узбекистана чаще всего жалуются на задержку выдачи трудовых патентов, отметил Исмаилов. Он добавил, что жители Средней Азии едут в Россию на заработки, поскольку другой альтернативы для них нет.
Ранее министерство иностранных дел Киргизии рекомендовало гражданам временно отложить поездки в Россию. Эта рекомендация была озвучена на фоне действующих дополнительных мер безопасности и усиленного контроля на границе.
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