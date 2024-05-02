Глава узбекской диаспоры в Москве опроверг массовый отказ на въезд в Россию

03 мая 2024 в 04:08 Размер текста - 17 +

Мигранты из Средней Азии едут на заработки в Россию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские власти не отказывают массово мигрантам во въезде в страну. Об этом заявил глава узбекской диаспоры в Москве Бахром Исмаилов. «В массовом порядке российские пограничники не отказывают мигрантам из Центральной Азии во въезде в страну. Таджикских мигрантов не пускают в Россию без соблюдения законных процедур, если есть по ним решение на ограничения во въезде от органа МВД или суда», — передает газета «Ведомости» слова Исмаилова. Мигранты из Узбекистана чаще всего жалуются на задержку выдачи трудовых патентов, отметил Исмаилов. Он добавил, что жители Средней Азии едут в Россию на заработки, поскольку другой альтернативы для них нет. Ранее министерство иностранных дел Киргизии рекомендовало гражданам временно отложить поездки в Россию. Эта рекомендация была озвучена на фоне действующих дополнительных мер безопасности и усиленного контроля на границе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские власти не отказывают массово мигрантам во въезде в страну. Об этом заявил глава узбекской диаспоры в Москве Бахром Исмаилов. «В массовом порядке российские пограничники не отказывают мигрантам из Центральной Азии во въезде в страну. Таджикских мигрантов не пускают в Россию без соблюдения законных процедур, если есть по ним решение на ограничения во въезде от органа МВД или суда», — передает газета «Ведомости» слова Исмаилова. Мигранты из Узбекистана чаще всего жалуются на задержку выдачи трудовых патентов, отметил Исмаилов. Он добавил, что жители Средней Азии едут в Россию на заработки, поскольку другой альтернативы для них нет. Ранее министерство иностранных дел Киргизии рекомендовало гражданам временно отложить поездки в Россию. Эта рекомендация была озвучена на фоне действующих дополнительных мер безопасности и усиленного контроля на границе.