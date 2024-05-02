02 мая 2024

В воинской части Екатеринбурга два солдата пострадали из-за пожара

В воинской части Екатеринбурга один солдат сломал ногу, второй отравился дымом
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, вызов врача, скорая медицинская помощь
Военнослужащих пришлось госпитализировать (архивное фото) Фото:

Во время пожара, который случился в казарме воинской части 34081 в Екатеринбурге, пострадали два солдата. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.

«Один человек выпрыгнул в окно, у него перелом ноги. У второго отравление продуктами горения в легкой степени», — уточнил собеседник агентства.

Оба военнослужащих на скорой доставлены в больницу. Пожар в части случился ночью 3 мая: в казарме возникло задымление, 200 солдат пришлось эвакуировать. Очаг возгорания нашли в туалете на втором этаже. Горело около 30 квадратных метров, пожар удалось быстро ликвидировать. В свердловское управление МЧС направлен запрос, ответ ожидается.

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Во время пожара, который случился в казарме воинской части 34081 в Екатеринбурге, пострадали два солдата. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города. «Один человек выпрыгнул в окно, у него перелом ноги. У второго отравление продуктами горения в легкой степени», — уточнил собеседник агентства. Оба военнослужащих на скорой доставлены в больницу. Пожар в части случился ночью 3 мая: в казарме возникло задымление, 200 солдат пришлось эвакуировать. Очаг возгорания нашли в туалете на втором этаже. Горело около 30 квадратных метров, пожар удалось быстро ликвидировать. В свердловское управление МЧС направлен запрос, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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