В воинской части Екатеринбурга два солдата пострадали из-за пожара

Во время пожара, который случился в казарме воинской части 34081 в Екатеринбурге, пострадали два солдата. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.
«Один человек выпрыгнул в окно, у него перелом ноги. У второго отравление продуктами горения в легкой степени», — уточнил собеседник агентства.
Оба военнослужащих на скорой доставлены в больницу. Пожар в части случился ночью 3 мая: в казарме возникло задымление, 200 солдат пришлось эвакуировать. Очаг возгорания нашли в туалете на втором этаже. Горело около 30 квадратных метров, пожар удалось быстро ликвидировать. В свердловское управление МЧС направлен запрос, ответ ожидается.
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