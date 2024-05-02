Самый медийный пермский метеоролог покоряет Эльбрус бегом. Фото

03 мая 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Метеоролог из Перми совершает восхождение на Эльбрус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Профессор Пермского классического университета (ПГНИУ) Андрей Шихов покоряет Эльбрус. Сотрудник ГИС Центра вуза, ставший «народным» метеорологом благодаря своей активности в СМИ, завершает этап акклиматизации перед главным стартом на легендарную вершину. «Пока прогулка завершилась на седле, вершины преодолеть не удалось — на пятый день после приезда это еще сложно. На этом закончился основной этап акклиматизации», — рассказывает Шихов в соцсетях. За пять дней в рамках акклиматизации ученый преодолел уже восемь тысяч метров подъема. К подножию Эльбруса Шихов отправился для участия в XV Международном горном сообществе экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Rase. В его программе предусмотрено мероприятие по скайраннингу — скоростному восхождению. В них Шихов и примет участие 5 и 7 мая. Андрей Шихов известен практически каждому пермяку. Ученый — постоянный герой теле- и радиоэфиров, заметок газет и информационных агентств, посвященных погоде. Именно он предсказал похолодание, которое пришло в Пермский край в начале мая. «Народный метеоролог» Шихов покоряет Эльбрус страница Андрея Шихова в соцсети «ВКонтакте» Фото: Пермский ученый совершает восхождение на Эльбрус страница Андрея Шихова в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Профессор Пермского классического университета (ПГНИУ) Андрей Шихов покоряет Эльбрус. Сотрудник ГИС Центра вуза, ставший «народным» метеорологом благодаря своей активности в СМИ, завершает этап акклиматизации перед главным стартом на легендарную вершину. «Пока прогулка завершилась на седле, вершины преодолеть не удалось — на пятый день после приезда это еще сложно. На этом закончился основной этап акклиматизации», — рассказывает Шихов в соцсетях. За пять дней в рамках акклиматизации ученый преодолел уже восемь тысяч метров подъема. К подножию Эльбруса Шихов отправился для участия в XV Международном горном сообществе экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Rase. В его программе предусмотрено мероприятие по скайраннингу — скоростному восхождению. В них Шихов и примет участие 5 и 7 мая. Андрей Шихов известен практически каждому пермяку. Ученый — постоянный герой теле- и радиоэфиров, заметок газет и информационных агентств, посвященных погоде. Именно он предсказал похолодание, которое пришло в Пермский край в начале мая.