02 мая 2024

Самый медийный пермский метеоролог покоряет Эльбрус бегом. Фото

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Метеоролог из Перми совершает восхождение на Эльбрус Фото:

Профессор Пермского классического университета (ПГНИУ) Андрей Шихов покоряет Эльбрус. Сотрудник ГИС Центра вуза, ставший «народным» метеорологом благодаря своей активности в СМИ, завершает этап акклиматизации перед главным стартом на легендарную вершину.

«Пока прогулка завершилась на седле, вершины преодолеть не удалось — на пятый день после приезда это еще сложно. На этом закончился основной этап акклиматизации», — рассказывает Шихов в соцсетях. За пять дней в рамках акклиматизации ученый преодолел уже восемь тысяч метров подъема.

К подножию Эльбруса Шихов отправился для участия в XV Международном горном сообществе экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Rase. В его программе предусмотрено мероприятие по скайраннингу — скоростному восхождению. В них Шихов и примет участие 5 и 7 мая.

Андрей Шихов известен практически каждому пермяку. Ученый — постоянный герой теле- и радиоэфиров, заметок газет и информационных агентств, посвященных погоде. Именно он предсказал похолодание, которое пришло в Пермский край в начале мая.

"Народный метеоролог" Шихов покоряет Эльбрус
«Народный метеоролог» Шихов покоряет Эльбрус
Фото:
Пермский ученый совершает восхождение на Эльбрус
Пермский ученый совершает восхождение на Эльбрус
Фото:

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Профессор Пермского классического университета (ПГНИУ) Андрей Шихов покоряет Эльбрус. Сотрудник ГИС Центра вуза, ставший «народным» метеорологом благодаря своей активности в СМИ, завершает этап акклиматизации перед главным стартом на легендарную вершину. «Пока прогулка завершилась на седле, вершины преодолеть не удалось — на пятый день после приезда это еще сложно. На этом закончился основной этап акклиматизации», — рассказывает Шихов в соцсетях. За пять дней в рамках акклиматизации ученый преодолел уже восемь тысяч метров подъема. К подножию Эльбруса Шихов отправился для участия в XV Международном горном сообществе экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Rase. В его программе предусмотрено мероприятие по скайраннингу — скоростному восхождению. В них Шихов и примет участие 5 и 7 мая. Андрей Шихов известен практически каждому пермяку. Ученый — постоянный герой теле- и радиоэфиров, заметок газет и информационных агентств, посвященных погоде. Именно он предсказал похолодание, которое пришло в Пермский край в начале мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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