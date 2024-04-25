Пермяков ждут самые холодные майские каникулы за последние 15 лет

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Морозы. Курган, иней, заморозки, заморозки, похолодание
Температура не поднимется выше 3 градусов Фото:

С 30 апреля в Пермском крае начнется похолодание, которое затронет все майские праздники. Как сообщил Business Class профессор географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов, первые дни мая в Прикамье могут стать самыми холодными с 2009 года.

«Похолодание точно будет сильнее, чем-то, которое мы наблюдали 24 и 25 апреля. Пиковая дневная температура составит от 0… +3°C», — заявил он.

По прогнозу синоптика заморозки будут по всей территории Прикамья. На востоке Прикамье пойдет снег. Но не такой интенсивный, как пару дней назад.

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С 30 апреля в Пермском крае начнется похолодание, которое затронет все майские праздники. Как сообщил Business Class профессор географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов, первые дни мая в Прикамье могут стать самыми холодными с 2009 года. «Похолодание точно будет сильнее, чем-то, которое мы наблюдали 24 и 25 апреля. Пиковая дневная температура составит от 0… +3°C», — заявил он. По прогнозу синоптика заморозки будут по всей территории Прикамья. На востоке Прикамье пойдет снег. Но не такой интенсивный, как пару дней назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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