Пермяков ждут самые холодные майские каникулы за последние 15 лет

Температура не поднимется выше 3 градусов
С 30 апреля в Пермском крае начнется похолодание, которое затронет все майские праздники. Как сообщил Business Class профессор географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов, первые дни мая в Прикамье могут стать самыми холодными с 2009 года.
«Похолодание точно будет сильнее, чем-то, которое мы наблюдали 24 и 25 апреля. Пиковая дневная температура составит от 0… +3°C», — заявил он.
По прогнозу синоптика заморозки будут по всей территории Прикамья. На востоке Прикамье пойдет снег. Но не такой интенсивный, как пару дней назад.
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